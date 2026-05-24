VIDEO Časna sestra na vjenčanju zapjevala pjesmu koju mnogi ne očekuju čuti. Trenutak osvojio društvene mreže

Jedan emotivan trenutak s vjenčanja objavljen na društvenim mrežama izazvao je brojne reakcije. U središtu pažnje našla se časna sestra koja je tijekom slavlja zapjevala pjesmu "Ima jedna duga cesta", a ono što je prizor učinilo još posebnijim je činjenica da je pjesmu izvodila zagrljena sa svojim bratom.

Snimka je na društvenim mrežama izazvala brojne pozitivne reakcije, a korisnici su u komentarima posebno isticali emociju i toplinu trenutka. "Ajme lipo! Svaka čast!", "Naša dragocijena s. Tea, čestitke od srca na bratovoj ženidbi!", "Predivno. Bog vas blagoslovio", neki su od komentara. Uz objavljeni video postavljeno je i pitanje koje je potaknulo brojne komentare korisnika: "Je li ova pjesma i vama prikladna za vjenčanja?" Mnogi su pohvalili odabir pjesme, ističući kako upravo zbog emocije i značenja savršeno pristaje ovakvim trenucima.