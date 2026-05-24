Pretjerana centralizacija šteti ostatku zemlje

Resori turizma, poljoprivrede i agencije ne trebaju biti u Zagrebu

Autor
Dijana Jurasić
24.05.2026.
u 21:48

"Ako su gotovo svi poslovi i dobro plaćena javna radna mjesta u jednom gradu, on postaje još dominantniji, a ostale regije zaostaju", kaže Jurlina Alibegović

Zbog pretjerane centralizacije razvija li se Zagreb na štetu ravnomjernog razvoja zemlje? U Zagrebu živi petina stanovništva Hrvatske i skoro četvrtina svih zaposlenih u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi, javnoj upravi i obrani, dok ih u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima čak 39,8% radi u metropoli. Samo u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi te javnoj upravi i obrani u Zagrebu radi oko 84 tisuće djelatnika, četvrtina svih zaposlenih u Gradu Zagrebu. Ako se uključe i zaposlenici instituta, kulturnih ustanova, javnih poduzeća te državnih agencija..., broj zaposlenih u državnoj i javnoj službi u Zagrebu može se procijeniti na oko 120 do 130 tisuća. Prema Državnom zavodu za statistiku, krajem ožujka u pravnim osobama u Hrvatskoj bila je zaposlena 1,462.721 osoba, od čega u Zagrebu njih 344.009 (23,5%). Najmanje zaposlenih bilo je u opustošenoj Ličko-senjskoj županiji, tek 14.498 (1%) od ukupnog broja zaposlenih.

Ključne riječi
dubravka jurlina alibegović Zagreb Anđelko Akrap centralizacija

