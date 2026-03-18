DOBIVAJU VELIK BROJ PRIGOVORA

Divlja odlagališta otpada dominiraju ovim zagrebačkim kvartom: Iz Mjesnog odbora traže pomoć mještana

Slavonski Brod: Hrpe neodveženog smeća i kontejneri na zelenoj površini
Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL / ILUSTRACIJA
VL
Autor
Večernji.hr
18.03.2026.
u 13:45

O slučaju ostavljanja otpada na zelenoj površini, podsjetimo, pisali smo i nedavno.

Mjesnom odboru Sloboština, javili su na društvenim mrežama, i dalje stiže velik broj prigovora na račun smeća i divljih odlagališta otpada. Česta pojava je da se takvi prizori nađu oko spremnika za razvrstavanje otpada, popularno zvanih "zvona" kojih u kvartu na 23 lokacije ima za odlaganje papira, na 22 za plastiku i na 20 za staklo. Upitali su mještane stoga kakva su njihova iskustva te što misle jesu li se kamere i videonadzor pokazale kao efikasno rješenje za prevenciju neželjenog ponašanja. 

"Također, u zadnje vrijeme je sve intenzivnija pojava dovoza smeća na zelene površine (posebno na okolne livade). Koji je vaš prijedlog za rješenje tog problema? Ovim putem apeliramo na sve da držimo do urednosti i čistoće našeg kvarta, za dobro svih nas!", napisali su iz MO-a.

O slučaju ostavljanja otpada na zelenoj površini, podsjetimo, pisali smo i nedavno. Riječ je bila o glomaznom otpadu ostavljenom ispod stabla u Prečkom. "To jutro su odvezli hrpu preko koje se moralo preskakati, hodati po namočenim madracima i slično, pola sata kasnije vraćala sam se sa psom tim putem i već su četiri palete stajale! Nevjerojatno. A ovo prethodno smeće koje su navukli nije bilo tu "u dogovoru s Čistoćom" nego je stajalo i raslo jedno 3-4 mjeseca", napisala je tada jedna od stanovnica Prečkog.
