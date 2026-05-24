VIDEO Pronašli su obalnu bateriju na našem otoku: 'Bila je dizajnirana da izdrži najteža bombardiranja'

U zaleđu uvale Smokova na otoku Visu skriva se masivni vojni kompleks koji desetljećima guta makija, a u njega su odlučili zaviriti Alen Banković i Nino Kocijan, dvojac koji stoji iza YouTube kanala "Terra Croatia". Među desecima kilometara tunela i bunkera, istraživači su dokumentirali jedan od nekadašnjih najvažnijih obrambenih položaja - obalnu bateriju Smokovo polje.

"Avantura je započela ulaskom u utrobu brda iznad uvale Smokova. Smokovo polje bila je stacionarna baterija dizajnirana da izdrži najteža bombardiranja i u potpunoj tajnosti kontrolira morski prolaz prema Splitu", opisali su istraživači pa napomenuli kako su podzemni hodnici, unatoč desetljećima propadanja, i dalje u iznenađujuće čvrstom stanju.

Prolazeći sustavnom tunela, stigli su do sva četiri kružna betonska položaja za teške obalne topove koji su nekada gledali prema otvorenom moru. No, istraživači su istakli kako je pravo uzbuđenje uslijedilo kada su u mraku podzemlja uočili stare metalne ljestve koje vode prema gornjim razinama. Uspon ih je doveo do zapovjednog srca utvrde. Tamo su locirali očuvanu promatračnicu, a odmah uz nju i radne sobe za časnike te prostorije za spavanje posade koja je, napominju, ovdje morala boraviti u potpunoj izolaciji u slučaju rata.

Potom su uočili da se u zaleđu utvrde, skrivena u gustom raslinju i makiji, nalazi još jedna zgrada. Radilo se o pripadajućoj vojarni koja je služila za smještaj vojske. Istražujući napuštene prostorije, dvojac je prošao kroz nekadašnje spavaonice i radne sobe, a na jednom od stolova pronašli su bilježnicu s popisom hrane koju je vojska imala na raspolaganju.