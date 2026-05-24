Tko će naslijediti Macrona? Ekstremisti su već u niskom startu

Bila je to inscenacija tipična za Francusku: u glavnim vijestima televizijskog kanala TF1 dočekan je Jean-Luc Mélenchon, čelnik ekstremne ljevice. „Je li Vas izabrala stranka? Jeste li Vi sada kandidat za predsjedničke izbore?“ , upitala je voditeljica. „Da, ja sam kandidat", odgovorio je Mélenchon i dodao: „Jedan tim, jedan program, jedan jedini kandidat", pozivajući se na sjednicu parlamentarne frakcije svoje stranke Nepokorena Francuska (La France Insoumise) koja je završena neposredno prije toga. Ali nije ga predstavila stranka, već je sam proglasio kandidaturu.

Ovo je već četvrti pokušaj 74-godišnjaka na predsjedničkim izborima, podsjeća Deutsche Welle. Njegov cilj je ulazak u drugi krug sljedeće godine i duel s ekstremnom desnicom. I ekstremna desnica je već uvelike u režimu predizborne kampanje. Marine Le Pen (57) je i dalje je službena kandidatkinja stranke Nacionalno okupljanje (Rassemblement National). No ona je osuđena zbog pronevjere novca Europskog parlamenta. Početkom srpnja će drugostupanjski sud odlučiti ostaje li na snazi prvostupanjsko petogodišnje oduzimanje pasivnog biračkog prava, odnosno zabrana kandidiranja na izborima u trajanju od pet godina.

Budući da je vrlo moguća potvrda zabrane, Marine le Pen je već postavila temelje da predsjednički kandidat desnih nacionalista postane Jordan Bardella, predsjednik stranke i zastupnik u Europskom parlamentu. Ovaj 30-godišnjak je već u predizbornom zanosu: vješto promovira svoju novu romansu s princezom Marijom Carolinom od Bourbon-Dviju Sicilija i sastaje se s poduzetnicima. Čak se već predstavio i veleposlaniku Njemačke u Parizu.

Na pitanje o statusu kandidata, Bardella odgovara: „Nacionalno okupljanje će biti tu, što god se dogodilo. Nadam se da će Marine krenuti u kampanju za nas." Na pitanje reporterke je li on „spreman", Bardella odgovara: „Mi smo uvijek spremni." U anketama Bardella trenutno vodi s oko 35 posto glasova, daleko ispred svih ostalih kandidata. Jedanaest mjeseci prije predsjedničkih izbora ekstremi s ljevice i desnice doveli su svoje kandidate u odlične startne pozicije. U političkim taborima između ta dva ekstrema vlada potpuni kaos.

Naročito u taboru umjerene ljevice prijeti kaos s kandidatima. U Socijalističkoj stranci je predsjednik kluba zastupnika u Nacionalnoj skupštini zajedno s nekoliko pristaša napustio predsjedništvo te stranke. Do toga je došlo zbog neslaganja s idejom predsjednika stranke Oliviera Faurea o zajedničkom predsjedničkom kandidatu socijalista i zelenih. To želi i Marine Tondelier, osporavana šefica Zelenih i samoproglašena kandidatkinja. Ali ambicije više ne kriju ni bivši predsjednik François Hollande (71) i još neki socijalisti.

U pozadini čeka čovjek koji želi ujediniti cijelu umjerenu ljevicu i bez vlastite kandidature. Europski zastupnik Raphaël Glucksmann (46) već je prije nekoliko godina osnovao političku grupu Javni prostor (Place publique). On je u anketama trenutno najpopularniji kandidat umjerene političke ljevice, s podrškom oko 14 posto. Glucksmann kaže: „Još je rano za proglašavanje kandidature. Ono što me pokreće je da je politička linija koju predstavljam u stanju pobijediti na predsjedničkim izborima."

Nekoliko kandidata ima i tabor centra koji još uvijek podržava predsjednika Emmanuela Macrona i brine se za to da aktualna vlada premijera Lecornua vjerojatno opstane do predsjedničkih izbora. Još prije godinu i pol je bivši premijer Edouard Philippe (55) najavio svoju kandidaturu i od tada ju pomno priprema. On ističe da je najjači kandidat centra, a njegov plan glasi: „Potrebna nam je nova otvorena većina koja ujedinjuje političku desnicu i centar i izričito isključuje uniju s ekstremnom desnicom." Ankete trenutno vide Philippea na drugom mjestu, no uvjet je da se tabor desnog centra ne rasipa.

Svoju kandidaturu priprema i Gabriel Attal (37), raniji premijer i šef Macronove stranke Renesansa (Renaissance). Kod konzervativaca je bivši ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau (65) izabran za vodećeg kandidata. Philippe bi oba tabora morao ujediniti u savez desnog centra ako želi ući u drugi krug. Trenutno nepregledna situacija s kandidatima i u umjerenom desnom i u lijevom taboru raščistit će se u narednim mjesecima oko odlučujućeg pitanja: tko je u stanju spriječiti da u drugom krugu dođe do duela između desnog nacionalista Jordana Bardellae i lijevog populista Jean-Luca Mélenchona?