VIDEO 'Ako mislite da je ovo Iran – varate se': Državni tajnik objavio šokantan video smeća kod Lonjskog polja

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Željko Vuković na svom je Facebook profilu jučer objavio video za koji tvrdi da je snimljen na ulazu u Park prirode Lonjsko polje. "Ako ste pomislili da su ovo scene iz Irana, prevarili ste se. Ovo je ulaz u Park prirode Lonjsko polje", napisao je Vuković. Na snimci se vide velike količine otpada, a dio smeća je i zapaljen. Iz Parka su za Dnevnik.hr rekli da se sporno odlagalište, koje se nalazi prije samog ulaza u park, ne nalazi unutar granica zaštićenog područja te da je pod nadležnošću Grada Kutine. Lonjsko polje je veliko poplavno područje uz rijeku Savu u središnjoj Hrvatskoj i jedno od najvećih očuvanih močvarnih krajolika u Europi, a poznat je po bogatoj bioraznolikosti, osobito po velikom broju ptica.

Vuković je i prošlog tjedna na Facebooku objavio fotografije otpada te upozorio na ozbiljnost problema. "Svih 5 nadzornih kamera je oružjem izrešetano, svakodnevne prijetnje čuvarima prirode, lovočuvarima, ribočuvarima, lugarima... Ti ljudi su prisiljeni nositi vlastito oružje, jer se doslovce boje za vlastite živote. A nemaju status službene osobe i imaju gotovo nikakve ovlasti. Dakle, situacija u Parku prirode Lonjsko polje je neodrživa (samo 5 čuvara prirode na čak 50.000 hektara područja), a takva je i u većini naših zaštićenih područja. Do kada ćemo bespomoćno gledati devastaciju naše prirode od strane zelenog kriminala, ne želeći poduzeti išta da se tome konačno stane na kraj? Ono što trenutno slušam na sastanku s ljudima koji koriste područje PP (lovci, stočari, šumari, ribiči, zaštitari...) je zastrašujuće... Svi kao glavni problem navode nepostojanje jedinstvene rendžerske službe, koja bi mogla uvesti reda u ovakvu situaciju, koja prijeti eskalacijom", naveo je tada Vuković.