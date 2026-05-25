RAKETNI UDARI

Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog ruskih napada: 'Putin nas pokušava zastrašiti'

Posljedice ruskog napada na Kijev
VL
Laura Bonetti/Hina
25.05.2026.
u 02:00

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je na društvenim mrežama da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno oko 100 osoba i poginulo najmanje četvero.

Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao je u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha. Sibiha je u izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X također pozvao na "odgovarajući i snažan odgovor agresoru" nakon noćnih napada, koji su uglavnom bili usmjereni na Kijevsku oblast, a u kojima je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Sibiha je optužio Rusiju da nedostatak vojnog napretka na bojišnici u agresivnom ratu protiv Ukrajine nastoji kompenzirati "barbarskim raketnim napadima".

Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je na društvenim mrežama da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno oko 100 osoba i poginulo najmanje četvero.

Prema informacijama vlasti, u napadima su oštećene i vladine zgrade, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i zgradu Vlade. Napadi su se dogodili na državni praznik. "Putin pokušava zastrašiti Ukrajinu napadima na civile i rušenjem stambenih zgrada, muzeja, škola i kritične infrastrukture", rekao je ministar vanjskih poslova Sibiha. Međunarodna zajednica mora reagirati, rekao je Sibiha. "Pozivamo naše partnere da poduzmu odlučne višestrane mjere kako bi odvratili Rusiju i uvjerili je da se založi za sveobuhvatan, pravedan i trajan mir."

Napad na Kijev
Ključne riječi
napad na Ukrajinu Rusija Ukrajina

