Za svjetioničara na malenom otoku prijavilo se 17 osoba, evo koliko se može zaraditi i što će točno raditi

Netko će reći da je puno, netko da je malo. Na natječaj za radno mjesto svjetioničara koji je raspisala splitska tvrtka Plovput stiglo je – sedamnaest prijava. Natječaj je bio otvoren od 24. ožujka do 4. travnja.

Rad u smjenama

Mjesto rada je Pula i svjetionici po Jadranu, tražena razina obrazovanja bila je srednja stručna sprema tehničkog usmjerenja, uvjet je bio i najmanje jedna godina radnog iskustva, položeni važeći ispit za GMDSS operatora s ograničenom ovlasti i uvjerenje za upravljanje brodicom B kategorije. Nakon što se sklopi ugovor, Plovput će organizirati polaganje internog ispita za svjetioničara. Ugovor se nudi na određeno, na šest mjeseci, a predviđena je plaća između 6000 i 7000 kuna neto. Tvrtka u cijelosti pokriva naknadu za prijevoz. Posao je na puno radno vrijeme, i to u smjenama, uz rad vikendom i praznikom.

Što svjetioničar radi? U opisu poslova u Plovputu navode kontrolu ispravnosti nautičkih karakteristika svjetionika – glavnog i rezervnog svjetla, sirene za maglu i kontrolu svih objekata pomorske signalizacije u vidokrugu te dojavu nadležnima o njihovoj neispravnosti. Zatim, u opsegu posla mu je i ručno uključivanje sirene za maglu u slučaju kvara automatskog sustava pri vidljivosti manjoj od tisuću metara, tekuće održavanje uređaja i opreme, pa čak i sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja na moru u slučaju zaprimljenog naloga nacionalne središnjice u Rijeci.

Nadalje, svjetioničar treba javljati meteorološke podatke Državnom hidrometeorološkom zavodu, pratiti rokove valjanosti propisanih lijekova i sanitetskog materijala, čistiti sve objekte svjetionika, od glavne i pomoćne zgrade do agregatnice i spremišta za brodicu, uređivati okoliš, voditi evidenciju o boravku i smještaju turista te štošta drugo. Dakle, svjetioničar nije na otoku kako bi, što je ustaljeno mišljenje, palio i gasio svjetla koja plovilima pomažu u orijentaciji jer svi su svjetionici automatizirani i nadzirani preko sustava daljinskog upravljanja.

– Zbog značaja svjetionika za sigurnost plovidbe te zaštite svjetioničarskih zgrada od propadanja, na 16 svjetionika se još uvijek nalazi svjetioničarska posada s jednim ili dva svjetioničara u smjeni – navode u toj državnoj tvrtki.

U Plovputu nam nisu odgovorili na pitanje kakav je općenito interes za to radno mjesto koje neki vide kao bijeg od užurbanog ritma života. Svjetionici su izgrađeni na najistaknutijim ili najudaljenijim točkama teritorijalnog mora, i to su uglavnom kamena zdanja s uočljivom kulom, opremljena glavnim i rezervnim svjetlom. Domet glavnog svjetla je do 30 milja. Neki svjetionici su, napominju u Plovputu, opremljeni uređajem s radarskim odrazom i sustavom za maglu, odnosno detektorom magle i sirene.

Inače, svjetioničarska služba na Jadranu uspostavljenja je prije dvjestotinjak godina, točnije 1818. na rtu Savudrija, i to je, kažu, bio prvi svjetionik na svijetu koji je za rasvjetu koristio plin dobiven destilacijom ugljena. Po nalogu cara Franje I. projektirao ga je arhitekt Pietro Nobile. Ovaj posljednji oglas za radno mjesto svjetioničara navodno je raspisan ponajvećma za potrebe svjetionika Sv. Ivan na sredini zapadne obale Istre, izgrađenom 1853. godine. Uz njega se veže legenda koja kaže da je mletački dužd po vrlo lošem vremenu plovio prema Rovinju kad je posada u posljednjem trenutku uočila opasne hridi Svetoga Ivana i promijenila rutu plovidbe. Zanimljivo je da dio svjetionika kojima upravlja, Plovput iznajmljuje turistima. U ponudi za ovogodišnju sezonu su 23 apartmana na desetak lokacija.

Tri zvjezdice

Onaj tko nije uspio proći na natječaju može na Sv. Ivan doploviti kao turist. U objektu su dva apartmana. Manji od 45 i veći od 55 kvadrata mogu se izvan sezone unajmiti za 660 kuna po danu, u predsezoni i postsezoni za 840, a cijena u glavnoj sezoni od 1. srpnja do 31. kolovoza je 1060 kuna po danu. Tome valja pridodati trošak boravišne pristojbe i prijevoza. Minimalno trajanje najma apartmana u sezoni, predsezoni i posezoni je tri noći. Nešto jeftiniji je smještan na Palagruži, 710 kuna u sezoni, na Sušcu se može boraviti za 680 kuna po danu, a na Strugi za 760 do 840. Gotovo svi svjetionici kategorizirani su s tri zvjezdice.