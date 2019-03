Za punu pravdu nedostaje samo presuda Beogradu

Žalbeno vijeće UN-ova tribunala u Haagu preinačilo je prvostupanjsku presudu ratnom zločincu, političkom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću s 40 godina zatvora na doživotnu zatvorsku kaznu. Karadžić je kriv za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini od listopada 1991. do studenog 1995., odgovornost mu je utvrđena kroz četiri udružena zločinačka poduhvata, no ova presuda, iako ispravlja “očigledno nepravednu” kaznu od 40 godina zatvora, nije ispravila činjenicu da Haag u presudama Karadžiću nije uopće utvrđivao povezanost s političkim i vojnim vrhom u Beogradu.

Četiri zločinačka poduhvata

– Cijeli taj kriminalni plan počeo je u Beogradu, vođen je iz Beograda, Republika Srpska i Vojska Republike Srpske bili su izvođači radova Slobodana Miloševića, a ova presuda to ne pokazuje - komentirala je Nena Tromp, dobra poznavateljica povijesti rada Haaškog tribunala, koja je ondje svojedobno radila kao istražiteljica u tužiteljskom timu na predmetu protiv Miloševića.

Video - Naš novinar na izricanju presude: Karadžić nije pokazivao nikakve reakcije

[video: 30241 / Krasnec o presudi Karadžiću]

Sam Karadžić u sudnici nije pokazivao nikakve osjećaje, suzdržavao se od bilo kakvih reakcija, jedino je na početku nekome u publici, od koje je odijeljen neprobojnim staklom, uputio blagi osmijeh, a preko svog branitelja, američkog odvjetnika Petera Robinsona, po izricanju presude dao je izjavu koja ničim ne pokazuje iskreno kajanje.

– Ako je izbor između toga da postoji Republika Srpska i da on izgubi svoju slobodu, on mi je rekao da je spreman na taj izbor i spreman je izgubiti svoju slobodu – rekao je Karadžićev američki odvjetnik, a na naše pitanje zar mu klijent, čuvši pravomoćnu presudu, nije pokazao nikakvo žaljenje ili želju za isprikom žrtvama, Peter Robinson je dodao:

– Jako mu je žao zbog svega što se dogodilo tijekom rata, i zbog sve te patnje ljudi, osjeća moralnu odgovornost, ali ne osjeća da ima osobnu kaznenu odgovornost ni za jedan od tih zločina za koje je osuđen. I dok je Robinson to govorio, žene iz udruge Majke Srebrenice stajale su pored njega i burno negodovale. Poručivale su američlkom odvjetniku da se Karadžića ne može obraniti od ubijanja, silovanja, etničkog čišćenja…

Predsjedavajući sudac peteročlanog Žalbenog vijeća, Vagn Prüsse Joensen, u sažetku presude opisao je prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića kao ratnog zločinca odgovornog za “najveću i najtežu grupu kaznenih djela koja je ikada pripisana ijednom pojedincu pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju”.

Karadžićeve tvrdnje iz žalbe na prvostupanjsku presudu, poput one da je on bio običan “psihijatar i pjesnik, bez vojnih znanja”, pa da bi stoga njegova tobožnja “neobučenost i nespremnost za rat” trebale biti oalkšavajuća okolnost, rušene su jedna za drugom kao neutemeljene. Od ukupno 40-ak žalbenih osnova prihvaćena mu je, i to djelomično, samo jedna. Tužiteljstvu je odbijena žalbena osnova o tome da je Karadžić odgovoran i za genocid u drugim općinama u BiH još od 1992., dakle ne samo za genocid u Srebrenici 1995., a prihvaćena je žalbena osnova kojom se tražila doživotna kazna zatvora.

Video - Reakcije na presudu Karadžiću: Ubili su mi oca i tri brata

[video: 30249 / ]

– Karadžić je vodio kampanje masovnog etničkog čišćenja u kojima su milijuni raseljeni, desetine tisuća ubijeno, a velik broj običnih, nevinih ljudi podvrgnuto silovanju, mučenju, seksualnom ropstvu i drugim oblicima zlostavljanja. On je nadgledao više od tri godine dugu opsadu Sarajeva, šireći teror u gradu u cilju ostvarivanja svojih političkih ciljeva. On je pripadnike mirovnih snaga UN-a koristio kao taoce i živiti štit. A u Srebrenici, u srpnju 1995., pridružio se Ratku Mladiću i drugima u protjerivanju 30 tisuća žena, djevojčica i starica iz njihovih domova, i ubijanju tisuća muškaraca i dječaka bosanskih muslimana – rekao je glavni haaški tužitelj Serge Brammertz nakon presude.

– Ovaj sud Ujedinjenih naroda osudio ga je za njegove zločine na kaznu doživotnog zatvora, čime je poslao značajnu poruku da pravda može nadvladati zlo. Danas su žrtve njegovih zločina konačno vidjele kako odgovara na ono što je učinio – dodao je Brammertz.

Presuda ideolozima

Na pitanje kako to da u ovoj presudi nije potvrđena i presuđena uloga Beograda, odnosno političkog i vojnog vrha država Srbije, u svemu za što je osuđen Karadžić, Brammertz je rekao kako se nada da će to biti presuđeno u drugom predmetu koji se još vodi, u ponovljenom suđenju Stanišiću i Simatoviću.

U Haagu se, vjerojatno tijekom sljedeće godine, još treba izreći pravomoćna presuda Ratku Mladiću, zapovjedniku Vojske Republike Srpske i Karadžićevu najbližem suradniku u počinjenju genocida, etničkog čišćenja i ratnih zločina u BiH. No, u njegovoj prvostupanjskoj presudi, kojom je Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, uopće se ne spominje da su Slobodan Milošević i drugi ljudi iz Beograda bili dio Mladićeva udruženog zločinačkog poduhvata. To je jedan od najspornijih dijelova Mladićeve presude.

Video - Reakcija branitelja Radovana Karadžića nakon što je osuđen na doživotnu kaznu

[video: 30250 / ]

– Protivnici Suda će tvrditi da je ova presuda presuda o krivici srpskog naroda. To snažno odbijam. Karadžićeva krivica je njegova osobno, a ne krivica njegove zajednice. Drugi će reći da je Karadžić heroj i da je branio svoj narod. Ovo suđenje je dokazalo suprotno. Karadžić će u povijesti ostati upisan kao ratni zločinac odgovoran za užasnu ljudsku patnju – rekao je Brammertz. Dodao je kako poricanje dokazanih zločina i veličanje ratnih zločinaca ne bi trebalo biti tolerirano, te da bi odgovorni politički dužnosnici trebali promovirati prihvaćanje činjenica utvrđenih na ovom suđenju kao temelja za pomirenje.

Među brojnim reakcijama na presudu, hrvatski europarlamentarac Tonino Picula (SDP) pozdravio je preinaku kazne Karadžiću, ali i upozorio da “nažalost, lideri Republike Srpske, ostavštine njegova zločina, i dalje aktivno rade na destabilizaciji BiH i cijele naše regije”.