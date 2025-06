Kome je sve uhićeni djelatnik Zagrebparkinga odavao informacije i slao ih SKY-em?

SKY aplikacija, omiljena među pripadnicima raznih kriminalnih skupina širom svijeta, opet se pokazala kobnom za neke ljude. Jer nakon što ju je Europol 2021. uspio dekriptirati, napravio je obavještajne pakete koje je poslao policijama širom svijeta. A te policije onda, analizom podataka prikupljenih sa SKY-a i uparivanjem tih podataka s identitetima korisnika, sve češće uhićuju razne osobe zbog raznih kaznenih djela. Makar ta kaznena djela bila počinjena i prije nekoliko godina.

Tako je ono što su preko SKY-a 2020. i 2021. komunicirali jedan djelatnik Zagrebačkog parkinga i više osoba za koje se sumnja da su na ovaj ili onaj način bile povezane sa zločinačkom organizacijom na čijem je čelu bio Nenad Petrak, sada iniciralo novu policijsko-uskočku akciju, koje se danas provodila na području PU zagrebačke i PU splitsko-dalmatinske. Sumnja se da je djelatnik Zagreb parkinga, koji je po prirodi svog posla imao uvid u informacijski sustav MUP-a, to koristio da bi osobama, za koje se sumnja da su dio kriminalnog miljea, provjeravao registracijske tablice.

Zainteresirane osobe, među kojima je kako se neslužbeno doznaje bio i Toni Brkić, koji je 2021. likvidiran u BiH, zanimalo je pripadaju li automobili, za koje su tražili provjeru tablica, policiji ili ne. Što je djelatnik Zagreb parkinga dobio za uzvrat nije poznato, no osim Brkića, po neslužbenim informacijama, takve je provjere tražio i Tomislav Miletić, koji je optužen da je dio Petrakove zločinačke skupine. Nenad Petrak je ugostitelj kojeg USKOK tereti da je predvodio zločinačku organizaciju koja se tereti za krijumčarenje 2,3 tone kokaina.

Za njega javnost nije znala dok nije sudjelovao u pucnjavi na splitskim Skalicama u proljeće 2023. Nakon toga je pobjegao, da bi u studenom 2023. bio uhićen u Istanbulu u akciji Kartel 2 te je nakon toga izručen Hrvatskoj. Od tada je na splitskim Bilicama, gdje čeka početak suđenja po USKOK-ovoj optužnici, a analiza podataka koji su prikupljeni iz njegove SKY komunikacije svako malo dovede do nekih novih uhićenja. Policija je jučer po nalogu USKOK-a obavlja pretrage kod osumnjičenika, nakon čega su oni, koji su dostupni, dovedeni USKOK na ispitivanje.

Po neslužbenim informacijama, među osumnjičenicima su osim Miletića i Ivan B. te Davor B. i Marinko Z. Što se tiče Tonija Brkića, on je 2010. u odsutnosti osuđen zbog krijumčarenja cigareta u akciji Walter, jer je tri godine prije pobjegao u BiH, gdje je 2021. likvidiran u sačekuši, a ubojice nisu nađene. Iz Zagreb parkinga su priopćili da je njihov djelatnik do okončanja postupka udaljen s posla te da će ako se utvrdi da je počinio to za što ga se tereti, biti pokrenut i disciplinski postupak.