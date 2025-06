Pokrenuta istraga zbog muljaže u zdravstvu: Tvrtku s 200.000 eura jeftinijom ponudom nagovarao da odustane

Osam osoba i jedna tvrtka osumnjičeni su za nezakonita pogodovanja u sustavu zdravstva te je protiv njih pokrenuta istraga. Rezime je to policijsko-uskočkog upada u KBC Rebro . Kako su od suca istrage Županijskog suda u Zagrebu tražili određivanje istražnog zatvora za šest osoba, koji im je i određen, to znači da je dvoje osumnjičenika nakon ispitivanja u USKOK-u pušteno da se brane sa slobode. Odnosno da su vjerojatno iznijele obranu i priznale ono za što ih USKOK sumnjiči pa nije bilo razloga za određivanje istražnog zatvora.

USKOK Matiju Hercega, čija je tvrtka AirMed Solutions, kako se sumnja, sudjelovala u namještenoj javnoj nabavi i ostale, među kojima su i Romana Palić, glavna sestra Odjela za praćenje uzročnika, prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija u Klinici za mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija KBC-a Zagreb, Ana Budimir, predstojnica Kliničkog zavoda za mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija KBC-a Zagreb, Matej Tolić, Filip Hudžber, Sanja Posavec... sumnjiči za primanje primanja i davanja mita, nezakonito pogodovanje, poticanje na nezakonito pogodovanje, zloporabe položaja i ovlasti te poticanje na zloporabu položaja i ovlasti.

Sve za što se sumnjiče odvijalo se od lipnja 2024. do 25. lipnja 2025., a osumnjičenici su dulje vrijeme bili tajno praćeni i prisluškivani pa su istražitelji doznali kakav im je bio modus operandi. USKOK sumnja da je cijeli taj posao Herceg dogovorio s Romanom Palić, s kojom je u bliskim odnosima. Ona je njemu, odnosno njegovoj tvrtki AirMed Solutions, trebala osigurati da KBC Zagreb od AirMed Solutionsa kontinuirano kupuje određenu robu, a da bi se to ostvarilo, trebalo je prilagoditi postupke javne nabave.

Sumnja se da je Romana Palić provedbu tog "posla" dogovorila s Anom Budimir, nakon čega su u provedbu tog plana, po sumnjama USKOK-a, njih dvije uključile i djelatnike KBC-a Zagreb koji su imali ovlaštenja u postupcima javne nabave. Kako se sumnja, ti djelatnici bili su Matej Tolić, Filip Hudžber i Sanja Posavec, a da bi javni natječaj prilagodili Hercegovoj tvrtki, tražili su nešto zauzvrat. USKOK navodi da su Tolić i Hudžber tražili i od Hercega 26. travnja 2025. primili 10.000 eura, a osim toga sumnja se je Herceg obećao da će Toliću podmiriti i trošak postavljanja ograde oko njegove kuće u Samoboru. Nakon što su uvjeti javnog natječaja prilagođeni Hercegovoj tvrtki, između njegove tvrtke i KBC-a Zagreb zaključen je posao vrijedan 555.605 eura, čime je, po USKOK-u, AirMed Solutionsu pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 277.802 eura.

Sumnja se i da je Herceg po sličnom principu od prosinca 2024. do 31. siječnja 2025. dogovorio posao i u Općoj bolnici Šibenik. Tamo je pogodovanje svojoj tvrtki, kako se sumnja, dogovarao s Mariom Malenicom, voditeljem Odjela za tehničke poslove i održavanje OB Šibenik i Andrijanom Telebar, višom referenticom u Odjelu javne nabave. I u tom slučaju dogovoreno je da AirMed Solutions bude dobavljač određene robe za OB Šibenik iako su, tvrdi USKOK, Malenica i Adrijana Telebar znali da to nije bilo predviđeno planom javne nabave za 2024. No usprkos tome su, kako se sumnja, proveli postupak jednostavne nabave, čime su onemogućili jednak pristup svim potencijalnim ponuditeljima jer je tehnička dokumentacija u potpunosti bila prilagođena tehničkim specifikacijama Hercegove tvrtke. Kao i u slučaju KBC-a Rebro, i ovdje se radilo o nabavi antibakterijskih filtara, a USKOK navodi da je u oba slučaja odbijena jeftinija ponuda drugih tvrtki, uz obrazloženje da ne odgovaraju traženim specifikacijama.

U slučaju KBC-a Rebro istražitelji su tajno snimili Filipa Hudžbera, glavnog referenta u Službi nabave KBC-a Zagreb, dok je nagovarao ljude iz tvrtke čija je ponuda bila 200.000 eura jeftinija da odustanu od natječaja. Među ostalim, govorio im je da odustanu od potpisa ugovora s KBC-om Zagreb, navodeći da bolnica traži kontinuiranu isporuku robe u propisanim rokovima, a robu plaća s odgodom od preko 200 dana.

Tvrdio je i da uvjeti ugovora ne dozvoljavaju prodaju potraživanja trećim osobama, a to je tvrdi USKOK činio kako bi osigurao da AirMed dobije ugovor, a Hudžber mito koje mu je Herceg obećao. U slučaju šibenske bolnice, sumnja se da su Malenica i Andrijana Telebar odbili ponudu druge tvrtke koja je bila oko 30 posto jeftinija od ponude AirMeda. Naveli su da ta ponuda ne odgovara traženim tehničkim specifikacijama pa je izabrana ponuda AirMeda od 19.560 eura, čime si je tvrtka stekla protupravnu imovinsku korist od 9780 eura. USKOK AirMed sumnjiči za davanje mita, poticanje na nezakonito pogodovanje i poticanje na zloporabu položaja i ovlasti, čime su si pribavili nepripadnu materijalnu korist od najmanje 287.582 eura. Andrijani Telebar je izrečena mjera zabrane obavljanja poslovne aktivnosti.