Srpska mreža za opasnost traži Mateja i po noći: 'Sve radimo pješke, tražimo rukama, prebacujemo granje'

Drago Kovačević, Igor Jončić i Zoran Stojanovski iz Mreže za opasnost Srbije od jučer također traže nestalog Mateja Periša iz Splita.

"Nažalost, zasad nismo pronašli niti jedan trag. Pretraživali smo isti ovaj potez od kluba gdje se to eventualno dogodilo, pa sve do ušća. Pretraživali smo po splavovima, objektima na vodi, uz obalu, dok je riječna policija čamcima obilazila objekte sa strane vode. Danas je opet isto područje - takva je priroda rijeke da nije sigurno gdje se može pojaviti tijelo pa smo ponovno pretražili to područje", kazao je Kovačević za Dnevnik Nove TV.

Jončić je otkrio da im je ovo u godinu i pol već treća potraga.

"Trudimo se, ali obzirom da je rijeka u pitanju - iz minute u minutu se mijenja stanje. Jako je nezgodno za pretragu, uvjeti su jako teški. U principu, nekada uspijemo, a nekada ne", objasnio je.

Ovaj lokalitet na kojem pretražuju je problematičan u dijelu gdje su objekti uz vodu. "Gdje bi nešto se moglo zadržati, da kažemo nizvodno od mjesta gdje se nešto dogodilo. Vodostaj je porastao u odnosu na sinoć, ali nije kakav zna biti u ovo doba godine", dodao je.

Dosad su uspjeli pretražiti oko 700, 800 metara od splava gdje su se nalazili, objasnio je Stojanovski. Radi se o desnoj obalnoj strani, s gradske strane. "Jučer je pretražena dvaput, a danas još jednom", naveo je.

"Sve radimo pješke, tražimo rukama, prebacujemo granje koja je nanijela voda. Nadam se da će ga netko naći negdje u kafiću", rekao je.