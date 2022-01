U Beogradu pri kraju potraga za danas: 'Više minuta u hladnoj vodi i tad nije bitno koliko je netko dobar plivač...'

Kraj je četvrtog dana potrage za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem koji je nestao 31. prosinca oko 2 sata, kad je izašao iz beogradskog kluba Gotik te mu se od tada gubi svaki trag.

- Danas smo mogli vidjeti u više navrata kako policijske ophodnje prolaze ovim dijelom obale, ali i da Obalna patrola patroliraju uz Savu u potrazi za Matejem Perišem - javlja naš reporter iz Beograda.

Video snimao Branimir Bradarić

Nekoliko Beograđana nam je reklo kako te noći na lokaciji na kojoj je zadnji puta viđen 27-godišnjak nije bilo prijavljenih sukoba, niti je bilo dokaza da se ikakav sukob dogodio.

Vladica Zdravković iz Obalne straže Beograda ispričao je temperatura Save ide do 5 stupnjeva Celzijevih te je njegova procjena da je brzina rijeke oko 10 km na sat. Zdravković je kazao i to da 5-7 minuta u vodi dovodi do hipotermije i da tad nije bitno tko je koliko dobar plivač.

Ronioci nisu u ovom trenutku nisu angažirani jer nije poznato jer li mladić uopće završio u vodi, no u pripravnosti su.

Otac nestalog mladića Nenad Periš nije bio raspoložen za razgovor, ali je potvrdio za Večernji list da su mu pomogli iz hrvatskog veleposlanstva te se izuzetno cijeni rad srpske policije koja traži njegova sina.

