Nenad Periš o snimkama iz Beograda: Na njima je moj sin, moje nade su sve veće

Nenad Periš, otac nestalog Mateja poručio je da mu snimke objavljene na srpskim portalima itekako bude nadu da je njegov sin živ.

- Mogu potvrditi da je na objavljenim snimkama uistinu moj sin i to i na onima u gradu gdje trči i traži taksi. Ja samo znam da se u klubu ništa pogibeljno nije događalo po njega, ali još uvijek ne možemo rekonstruirati što se događalo poslije i kakav je kontekst koji bi objasnio ovo snimljeno - potvrdio je otac za Slobodnu Dalmaciju.

- Kada sam dolazio u Beograd imao sam loš osjećaj da se neće sve ovo dobro završiti, ali kako vrijeme prolazi, moje nade su sve veće. Nisu ogromne, prošlo je četiri dana već, ali ne kopne. Pitaju me zašto policija nije angažirala ronioce? Sava je duboka četiri-pet metara i nije to more da se prostor može ograditi,a i nije bilo neke informacije s brodova da bi bio potreban angažman ronilaca. Pohvalite sve ljude na gostoprimstvu i srdačnosti ovdje u Beogradu kao i policiju koja ozbiljno radi svoj posao, dodao je Periš.

Za snimku na kojoj netko pliva u Savi nije potvrdio da je to njegov sin Matej.

"Uopće ne vjerujem da je to snimka od te večeri. Ja sam se interesirao, jer me to zanimalo, koja je temperatura vode bila te večeri i bila je pet stupnjeva. Ja sam vaterpolist, cijeli život sam u vodi i nema šanse da tako plivate na temperaturi od pet stupnjeva ni u ronilačkom odijelu, kamoli bez", kazao je za Index.