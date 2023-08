Za Jadran izdana brojna upozorenja: 'Budite na oprezu, posebno na otvorenom'

Riječka, splitska i dubrovačka regija pod žutim su Meteoalarmom. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Ostatak obale također je pod upozorenjem zbog jakih udara bure. Idući će dani u unutrašnjosti biti djelomice sunčani i od srijede topliji. Uz prolazno više oblaka nova oborina, ali vrlo rijetka, izgledna je u srijedu na zapadu, uz granicu sa Slovenijom, te u četvrtak i u Podravini te Podunavlju.

VEZANI ČLANCI:

Danas u unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, a na Jadranu i djelomice sunčano vrijeme. Povremeno kiša te pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na Jadranu lokalno moguće izraženi. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i sjeverozapadnjak, poslijepodne ponajprije na sjeveru bura. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, na moru između 15 i 20 °C. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 24 i 28 °C.

Video: Nevrijeme zahvatilo Istru

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Riječka, splitska i dubrovačka regija pod žutim su upozorenjem. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u priopćenju.

Foto: DHMZ

Ostatak obale također je u žutom zbog jake bure. Jaka, mjestimice vrlo jaka bura očekuje se u Velebitskom kanalu. "Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Prema prognozi DHMZ-a od utorka do četvrtka u će biti unutrašnjosti djelomice sunčano, no uz prolazno više oblaka uglavnom u srijedu i četvrtak lokalno može pasti poneki pljusak s grmljavinom. U utorak lokalno kratkotrajna magla. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjerena i jaka bura u utorak prijepodne slabjeti, potom će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadni vjetar, a noću i ujutro burin. Jutra će biti razmjerno svježa, dani topliji, osobito uz obalu.

Foto: DHMZ

Kako javlja HRT u ponedjeljak još povremena kiša, ponegdje i grmljavina, te još razmjerno svježe, na Jadranu i razmjerno vjetrovito, a od utorka uglavnom suho, uz samo rijetko gdje moguće pljuskove, te sunčanije i toplije, prema kraju tjedna sve češće i vruće.

"Idući će dani u unutrašnjosti biti djelomice sunčani i od srijede topliji. Uz prolazno više oblaka nova pljuskovita oborina, ali vrlo rijetka, izgledna je u srijedu na zapadu, uz granicu sa Slovenijom, te u četvrtak i u Podravini te Podunavlju. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme i bit će vrlo toplo, na srednjem Jadranu u četvrtak i vruće. Umjerena do jaka bura u utorak će okrenuti na sjeverozapadnjak kojeg će prema otvorenom moru biti i sredinom tjedna, dok će uz obalu puhati jugozapadnjak.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

VEZANI ČLANCI:

Voditeljica Službe u sektoru za hidrologiju DHMZ Tatjana Vujnović izrazila je u nedjelju nadu da će se od utorka, sa stabilizacijom vremenskih prilika, stabilizirati i prilike na nabujalim rijekama. "Sa stabilizacijom vremena u ovom dijelu Europe, koje nastupa od utorka, nadamo se stabilnom, ljetnom vremenu, nakon čega će i sve te silne vode morati teći i oteći će“, rekla je Vujnović u Dnevniku HRT-a. Potvrdila je kako je Sava u gornjem dijelu počela opadati već u subotu, te da vodeni val po toj rijeci seli nizvodnu. Trenutno je vrh vala u Rugvici i Prevlaci, selit će se dolje i to će trajati danima jer je Sava u tom dijelu spora objasnila je. Naglasila je i kako su Drava i Mura počele opadati u Austriji, no da bi opale i u Hrvatskoj, njihova razina mora pasti i u Sloveniji. Opadanje će ići jako sporo, upozorila je.