Vučić uoči sjednice Vlade o Kosovu: Povući ću se ako netko misli da može bolje

Srbijanski predsjednik i lider SNS-a Aleksandar Vučić rekao je suradnicima da je spreman povući se "ako netko misli da može bolje", nakon što je partijski vrh naprednjaka u nedjelju navečer "upoznao s pritiscima Zapada na Srbiju u vezi s Kosovom", izvijestili su Vučiću bliski provladini mediji. Tijekom dana bi se trebala održati sjednica srbijanske vlade na kojoj će se raspravljati o prijedlogu za Kosovo. Stranačko čelništvo naprednjaka sastalo se uoči današnje sjednice Vlade, na koju je Vučić pozvan izvijestiti o razgovorima s izaslanicima SAD-a i EU-a, nakon čega je za 20 sati najavio obraćanje javnosti.

Nesuglasja u taboru naprednjaka i medijska izvješća o Vučićevom navodno najavljenom povlačenju mogu se tumačiti i kao stvaranje ozračja u kojem srbijanski predsjednik treba povući korake koje od njega očekuju Washington i Bruxelles u pogledu Kosova, ali i usklađivanja s vanjskom politikom EU-a i uvođenja sankcija Rusiji.

Vučić je u petak, nakon sastanka s izaslanicima SAD i EU, izjavio kako je Srbija spremna prihvatiti koncept europskog plana i raditi na primjeni predloženog sporazuma o dijalogu s Kosovom. To je novinarima posredno potvrdio i posebni predstavnik EU-a za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, rekavši da je Vučić u razgovoru "pokazao odgovoran pristup" i "spremnost da donosi teške odluke u interesu mira i europske perspektive Srbije".

Vučić je novinarima rekao da je u razgovoru s američko-europskom petorkom pokazao "svu brigu i rezerviranost" o "jednom važnom pitanju", ali nije precizirao o čemu je riječ, insistirajući da o tome ne može govoriti jer plan nije javan. Poslije tog sastanka Vučić se našao pod pritiskom dijela oporbe, od primjedbi da ne može biti solo igrač oko važnih pitanja za državne i nacionalne interese i zahtjeva da pred parlamentom objasni bit prijedloga, do inzistiranja da čim prije potpiše sporazum.

Radio Slobodna Europa (RFE) objavio je, pozivajući se na plan EU-a u koji je ranije imao uvid, da taj dokument ima jednak pristup stranama i predviđa poštivanje teritorijalnog integriteta, nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. U dokumentu se, navodi RFE, eksplicitno ne spominje međusobno priznanje ili članstvo Kosova u Ujedinjenim narodima, na čemu inzistira Kosovo.

Usuglašen pogled na rješavanje kosovskog pitanja nemaju ni visoki dužnosnici Vučićeve stranke koja kontrolira Vladu i parlament.

"Pojedini dužnosnici pokušali su, kako saznajemo, 'pametovati' i govoriti kako ni slučajno ne treba prihvatiti daljnje pregovore s EU-om i SAD-om (o Kosovu)", objavio je portal Pink, ustvrdivši kako je Vučić "sve to strpljivo slušao, a onda poručio da će se on povući, ako netko misli da može i zna bolje". Rekao je da će, "ako narod odbije pregovore i ako netko misli da trebamo ekonomski uništiti zemlju", on vodstvo "prepustiti pametnijima od sebe".

Skoro identičan tekst o sastanku vrha SNS-a objavio je i portal Vučiću bliskog tabloida "Informer".

Pojedini beogradski mediji su prije susreta s američko-europskom petorkom tvrdili kako Srbiju očekuje ultimatum, ili će prihvatiti plan Berlina i Pariza o Kosovu ili će se suočiti s posljedicama koje ne isključuju ni sankcije.

Vučićevi suradnici: Ostavka bi značila kraj SNS-a i 'najcrnji scenarij'

Vučićeve poruke da će on vodstvo "prepustiti pametnijima od sebe" prokomentirali su dvojica njegovih bliskih suradnika. "Pakuješ se ti, pakujemo se i mi! Ili ćemo se svi zajedno boriti za Srbiju ili sve ovo nema više smisla!", navodno je Vučiću rekao predsjednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić.

"Ukoliko predsjednik Vučić ostane pri svome da podnosi ostavku, mislim da je to i kraj SNS i kraj karijere koju je imala SNS na političkoj sceni Srbije. Mislim da nakon toga slijedi nešto što je najgori i najcrnji scenarij za Srbiju, koji ne smijem ni zamisliti", rekao je Glišić u uključenju u emisiju 'Hit Tvit' TV Pink.

Sličnu poruku u ponedjeljak ujutro poslao je visoki dužnosnik SNS i predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić, ocijenivši da bi, ako Vučić ode s čela države i SNS, to bila "potpuna katastrofa za državu". "Možete li zamisliti da Srbiju vodi netko drugi osim Vučića? Nećete naći nijednog člana SNS koji će reći bilo što drugo osim da Vučić vodi i stranku i Srbiju", rekao je Orlić.

Vučić vodi SNS od izbora tadašnjeg šefa stranke Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije 2012., a drugi petogodišnji mandat šefa države započeo je poslije uvjerljive pobjede na izborima u travnju 2022. Po Ustavu Srbije, ne može se kandidirati za treći mandat.

