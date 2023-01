Dolazak Wagnera u Srbiju novi je dokaz da EU Vučića treba tretirati samo kao Putinova pomagača

Bilo je neobično čuti ovih dana Aleksandra Vučića kako poziva Rusiju da prekine sve napore na regrutiranju Srba za ratovanje u Ukrajini u paravojnoj skupini Wagner, i to nakon što je objavljeno da Wagner vrbuje nove pripadnike u Srbiji te nakon što su se pojavile i snimke nekoliko Srba koji su pristali biti topovsko meso ruskoj okupatorskoj vojsci u Ukrajini. Koliko god priča o mobilizaciji srpskih dragovoljaca za Putinov paravojni Wagner zvučala ozbiljno, Vučić je bio krajnje blag. On čak i nije izravno zahtijevao od Rusije da obustavi mobilizaciju Srba za plaćeničku rusku vojsku, nego je samo rekao da bi Rusija trebala prekinuti sve napore na regrutiranju Srba, podsjetivši pritom da je to protivno srbijanskim zakonima. Znamo, naime, da je Srbija još sredinom prošlog desetljeća, kada su njezini državljani odlazili ratovati u Siriju, donijela zakon koji strogo kažnjava ratovanje izvan granica Srbije. Ali umjesto da rezolutno inzistira na njegovu poštivanju, Vučić je razmjerno blago apelirao na savjest "ruskih prijatelja".