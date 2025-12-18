VIDEO Poljski političar poludio, sve nazvao 'debilima', pa bijesno izjurio sa sjednice

U srijedu tijekom sjednice saborskog Odbora za kulturu, nacionalnu baštinu i medije u Poljskoj, došlo je do skandalozne situacije u kojoj je sudjelovao Marek Suski. Poljski političar izjurio je sa sjednice. 'S debilima se ne može raditi. Doviđenja, dame i gospodo. Doviđenja, debili', rekao je političar PiS-a, nakon čega je napustio dvoranu, piše Wiadomości.

Tijekom zasjedanja odbora zastupnici su glasali o prijedlogu za razrješenje zastupnika Građanske koalicije (KO) Piotra Adamowicza s dužnosti predsjednika odbora. Predlagatelji zahtjeva, među kojima su bili i predstavnici PiS-a, optuživali su Adamowicza za blokiranje mogućnosti javljanja za riječ i ograničavanje parlamentarne rasprave. 'Nije istina da ikome oduzimamo riječ. Nemamo običaj cenzurirati tuđe izjave. Ako smatrate skandalom to što je na sjednici odbora za kulturu dopušteno da govori ministar kulture, onda se očito ne razumijemo', na optužbe je odgovorila zastupnica KO-a Urszula Augustyn.

Zastupnici Prava i pravde (PiS) zahtijevali su provođenje rasprave o prijedlogu razrješenja predsjednika Adamowicza. 'Ograničavanje prava oporbe na normalnu raspravu karakteristično je za koaliciju. Ovako sramotna situacija na Odboru za kulturu nikada se prije nije dogodila', rekla je zastupnica PiS-a Joanna Lichocka nakon čega je podnijela formalni prijedlog da se provede rasprava.

Wojciech Król iz KO-a podnio je, zatim, formalni prijedlog za trenutačan prelazak na glasovanje i isti je prihvaćen. U tom trenutku Suski je sve nazvao 'debilima' i izašao iz dvorane. 'Postojao je prijedlog za razrješenje predsjednika odbora i nije ga se moglo obrazložiti jer nam je oduzeta riječ', kasnije je u TVP Info Suski objasnio svoje riječi. Klub KO-a podnio je pak zahtjev etičkom povjerenstvu za sankcioniranje zastupnika PiS-a. U obrazloženju zahtjeva navodi se da je 'izraz debil izrazito uvredljiv, neprimjeren, a koristi se za vrijeđanje nekoga i sugerira da je osoba glupa ili nerazumna.'

Ovo nije prvi put da se Marek Suski našao u središtu sličnog incidenta tijekom rada odbora za kulturu. U listopadu 2024. došlo je do napete rasprave između njega i Piotra Adamowicza, kada je odbor dao pozitivno mišljenje o prijedlogu za razrješenje Krzysztofa Czabańskog s dužnosti predsjednika Vijeća nacionalnih medija. Zastupnik Prava i pravde tada je Adamowicza isto nazvao 'debilom'.