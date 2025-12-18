UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Radnici razotkrili stanje u srpskom zoološkom vrtu: 'Životinje umiru, tigar se bori za život'

Zoološki vrt na Paliću posljednjih se dana našao u središtu ozbiljnog skandala nakon što su zaposlenici, udruge za zaštitu okoliša i politički akteri iznijeli teške optužbe na račun uprave i nadležnog veterinara. Kako izvještava Nova.rs, radi se o sumnjama na dugogodišnje neprofesionalno upravljanje i nestručnu veterinarsku skrb, što je, prema navodima, dovelo do uginuća i patnje velikog broja životinja, uključujući i strogo zaštićene vrste.

Udruga Eko Straža podnijela je kaznenu prijavu nadležnom tužiteljstvu u Subotici zbog sumnje na sustavno zanemarivanje životinja s fatalnim posljedicama. Iz udruge navode da su se oslonili na javno dostupne podatke i medijske izvještaje koji upućuju na masovna uginuća tijekom prošle godine. Posebno upozoravaju da je Zoološki vrt Palić i državno prihvatilište za ozlijeđene divlje životinje, zbog čega svaki propust ima dugoročne i nepovratne posljedice.

Kako piše Nova.rs, Eko Straža podsjeća da se tužiteljstvu obraćala i 2023. godine, nakon uginuća lavice Kike, no umjesto odgovora i promjena, danas se, tvrde, suočavaju s još ozbiljnijim stanjem i većim brojem stradalih životinja.

Cijeli slučaj dodatno su rasplamsale optužbe koje je grupa zaposlenika Zoološkog vrta Palić, putem portala Magločistač, iznijela protiv rukovodstva ustanove i veterinara. Prema njihovim tvrdnjama, u posljednjih godinu dana uginule su brojne životinje, među kojima su tigrovi, leopardi, medvjedi, zebra, nojevi, klokani, bivoli, bizoni i alpake. Zaposlenici tvrde da su upozoravali na probleme, ali da su njihovi apeli ignorirani.

Na slučaj je reagirala i Stranka slobode i pravde (SSP). Zastupnik Robert Šebek izjavio je da su mu se radnici obratili 12. prosinca te dostavili opsežnu dokumentaciju. „To nisu optužbe, to je istina. Stanje u zoološkom vrtu je katastrofalno. Najmanje 15 životinja nije bilo adekvatno liječeno, a neke su zbog toga i uginule“, rekao je Šebek, kako prenosi Nova.rs.U dokumentu od tridesetak stranica, koji su anonimni zaposlenici dostavili medijima, navodi se da je veterinar svojim, kako tvrde, nestručnim postupcima pridonio smrti većeg broja životinja. Optužbe su usmjerene i na ravnateljicu, koju zaposlenici optužuju za ignoriranje problema, neprofesionalno ponašanje te stvaranje atmosfere straha i pritiska. Prema njihovim navodima, svi pokušaji dijaloga završavali su dodatnim pogoršanjem odnosa, zbog čega su prije mjesec dana stupili u štrajk i upravi predali zahtjeve na koje još nisu dobili odgovor.

Ravnateljica odbacila je optužbe, ističući da je zoološki vrt „živi sustav“ u kojem su uginuća neizbježan dio prirodnog ciklusa. Naglasila je da se o svakoj životinji vodi briga te kao primjer navela tigricu koja je uginula u dubokoj starosti, nakon višegodišnjeg liječenja. Priznala je, međutim, da su međuljudski odnosi u kolektivu ozbiljno narušeni, dijelom zbog nezadovoljstva plaćama i manjka radne snage. Tkođer i spomenuti veterinar naglašva da se redovito konzultira s kolegama te da su uginuća, iako teška, ponekad neizbježna, osobito kod starijih jedinki.