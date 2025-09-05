Vučić: 'Pa kome je Putin dao orden? Jedino meni. A u Kini prva riječ koju čujete na svakom mjestu je Vučić'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić, obraćajući se javnosti nakon sastanka s čelnikom Narodne Republike Kine Xi Jinpingom u Pekingu, istaknuo je da je Srbija dobila poziv od Xija za državni posjet Kini, koji će se najvjerojatnije održati u sljedećih šest mjeseci. Izjavio je da su razgovarali o svim područjima društvenog života, suradnji i ulaganjima u području umjetne inteligencije, robotike i suvremenih tehnologija, kao i o infrastrukturnim projektima, uključujući Expo. Kina vrlo dobro vidi i razumije što se događa u Srbiji, a to nam je važno, zaključio je Vučić.

Istaknuo je da je Xi Jinping posjetio Srbiju najviše puta među europskim zemljama. "Puno učim od Xija. Današnji je sastanak produžio za oko 15 minuta. I govorio je izvan uobičajenih priprema, što je rijetko za kineskog predsjednika. To radi kada je s prijateljima i kada osjeća da je dobro. Malo smo razgovarali i o povijesti, o prošlosti. Upoznao sam ga s poviješću srpskog naroda. On je mene upoznao s onim što su Kinezi prošli", rekao je Vučić. Izjavio je da je Srbija dobila veliku pozornost u Kini. Govoreći o daljnjoj suradnji s Kinom, kazao je da ona pokazuje razinu i ozbiljnost. "Tražio sam dodatna ulaganja i dodatno zapošljavanje naših ljudi. Predsjednik Xi me obavijestio da će nastaviti raditi na drugim projektima i da Srbija, kao iznimno prijateljska zemlja, može očekivati daljnju podršku i pomoć Narodne Republike Kine. To možemo očekivati i po raznim političkim pitanjima - od Kosova i Metohije, do teritorijalne cjelovitosti naše zemlje. Sastanak je bio, rekao bih, vrlo srčan", rekao je Vučić.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da ga je kineski predsjednik Xi Jinping pozvao u skorašnji državni posjet Kini. "Xi nam se obratio srčano, ne na uobičajeni birokratski način. Pozvao me je kao predsjednika i našu delegaciju u državni posjet Narodnoj Republici Kini, kako bismo u kratkom roku, u sljedećih šest mjeseci, postigli dogovor", rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da se cijelu noć pripremao za razgovor, i imao je tremu. Vučić se i pohvalio. ''Izađite ovdje na ulicu, recite što vam ljudi kažu kada kažete da ste iz Srbije. Prva riječ koju čujete na svakom mjestu je 'Vučić', gdje god da krenete. Svi hoće d se slikaju sa mnom'', izjavio je Vučić.

"Pa kome je Putin dao tako visoki orden, osim meni u našoj zemlji", kazao je između ostalog Vučić.