Vučić Rusima nudi gradnju nuklearne elektrane u Srbiji: Ruske kompanije su dobrodošle

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, tijekom razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pozvao je ruske kompanije da se aktivno uključe u infrastrukturne projekte u Srbiji, s posebnim naglaskom na Rosatom i Ruske željeznice kao poželjne partnere.

„Želim poručiti svim ruskim kompanijama koje žele sudjelovati u infrastrukturnim projektima u Srbiji – dobrodošle su, uključujući Ruske željeznice, Rosatom, naravno, i mnoge druge,“ rekao je Vučić prilikom sastanka s Putinom u Pekingu. Ova izjava dolazi u trenutku kada se odnosi između dvije zemlje dodatno produbljuju, posebno u područjima energetike i transporta, a sve se češće spominje mogućnost gradnje nuklearnih elektrana u Srbiji od strane ruskih tvrtki.

Podsjetimo, suradnja između Srbije i Rusije u sektoru nuklearne energije najavljivana je nekoliko puta tijekom 2025. godine. Kako je objavljeno 14. svibnja u listu Izvestia, Maria Deurić, direktorica predstavništva državne korporacije Rosatom u Srbiji, izjavila je na Forumu o energetskoj tranziciji Zapadnog Balkana u Beogradu da je Rosatom spreman ponuditi Srbiji širok spektar rješenja - od nuklearnih elektrana male snage temeljenih na reaktorima RITM‑200, do velikih energetskih blokova generacije 3+, piše Nova.rs.

„Naše tehnologije već su dokazale svoju pouzdanost i učinkovitost, kako u Rusiji, tako i na međunarodnim projektima,“ istaknula je Deurić putem službenog Telegram kanala Rosatoma. Dodala je da bi izgradnja nove nuklearne elektrane u Srbiji stvorila dugoročne uvjete za socio-ekonomski prosperitet zemlje, kao i značajno ojačala njezinu energetsku neovisnost. Nova elektrana predstavljala bi pouzdan, učinkovit i čist izvor energije.

Direktor Rosatoma, Aleksej Lihačev, izjavio je da posjeta Vučića Moskvi 9. svibnja označava početak nove faze suradnje između Rusije i Srbije u razvoju nuklearne infrastrukture, prenijela je tada agencija Interfax. Srbija je u studenom 2024. ukinula višedesetljetni moratorij na korištenje nuklearne energije, a 2025. godine formirala je stručne komisije za procjenu izvedivosti izgradnje nuklearne elektrane. Planovi uključuju analizu potencijalnih partnera, među kojima su, osim Rusije, i Francuska i Kina.