Vučić o plaćanju plina u rubljima: Mi preko Hrvatske uzimamo naftu, moramo to rješavati s Europljanima

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić komentirao je odluku ruskog kolege Vladimira Putina da neprijateljske zemlje moraju plaćati ruski plin u rubljima.

– Mi preko Omišlja, preko Hrvatske uzimamo naftu, moramo to rješavati s Europljanima i vjerujem da ćemo riješiti. Ljudi trebaju znati da brinemo, vodimo računa i da radimo sve što je moguće – kazao je srbijanski predsjednik za RTV Vojvodine.

Rekao je kako je cijena nafte ponovno narasla, da je bila 118 dolara, a sinoć 122, dok je plin poskupio 25 posto kao posljedica Putinove odluke.

– Veliki je to problem za cijeli svijet, kao i odluka oko rublji. Neki smatraju da je to genijalno u geopolitičkoj igri, da se suprotstave dolaru, juanu. Nijemci su već naveli da je to razlog za raskid ugovora. Sve to nam donosi samo mnogo problema – kazao je Vučić.

Dodao je da se razgovara s europskim partnerima kako bi Srbija osigurala dovoljne količine nafte.

Pojasnio je da je dodatni problem to što se nafta ne može lako prebaciti preko Crnog mora zbog osiguravajućih kompanija i nesigurnosti, a dođe li do sukoba oko Odese, i to je dodatni problem.

VIDEO Putin donio odluku: 'Isporuka našeg plina Europskoj uniji moći će se plaćati samo u rubljima'