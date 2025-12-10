Anušić potpisao ugovore za isporuku 44 tenka Leopard 2A8: 'Vojska više nikada ne smije biti zanemarena'

Ministar obrane Ivan Anušić potpisao je u Berlinu ugovore za isporuku 44 njemačka tenka Leopard 2A8 i dodatne opreme vrijedne oko 1,5 milijardi eura, s očekivanom isporukom od 2028. do 2030., priopćilo je u srijedu ministarstvo obrane. "Nakon više od 15 godina zanemarivanja, vlada i Ministarstvo obrane od 2016. sustavno ulažu u opremanje i jačanje sposobnosti Hrvatske vojske kako bismo u ovim izazovnim geopolitičkim okolnostima imali opremljenu i učinkovitu vojsku koja je temelj sigurnosti naše nacije", rekao je Anušić. “Taj proces nastavljamo i uvođenjem temeljnog vojnog osposobljavanja i daljnjim podizanjem standarda pripadnika Oružanih snaga. Hrvatska pobjednička vojska više nikada ne smije biti zanemarena”, dodao je.

Potvrdu narudžbe o isporuci 44 tenka Leopard 2A8 Hrvatskoj, Anušić je potpisao u prisustvu premijera Andreja Plenkovića i njemačkog kancelara Friedricha Merza. Ministar je ranije u srijedu u hrvatskom veleposlanstvu u Berlinu potpisao i dodatan ugovor s tvrtkom KNDS Deutschland o isporuci simulatora i opreme kao i ugovor o produženom jamstvu na tenkove Leopard od pet godina, koje će važiti od isporuke prvog tenka.

Ministarstvo u priopćenju navodi da ukupna vrijednost nabave tenkova s dodatnim ugovorima za simulatore i jamstva iznosi gotovo milijardu i po eura. Oko 1,14 milijarde eura osigurano je instrumentom Europske unije SAFE, a preostali iznos, koji se odnosi na sredstva za produženo jamstvo, ekonomsko uvećanje cijena i plaćanje PDV-a, osigurat će se u državnom proračunu.

Također, za materijalna sredstva koje je Hrvatska ustupila Ukrajini krajem 2024., njemačko ministarstvo obrane je u hrvatski državni proračun uplatilo nešto manje od 145 milijuna eura i za taj je iznos umanjila vrijednost nabave novih tenkova. Tako je bilo dogovoreno kada su 2024. Anušić i njegov njemački kolega Boris Pistorius potpisali pismo namjere o isporuci starih hrvatskih tenkova M-84 i oklopnih vozila M-80 Ukrajini u zamjenu za njemačke Leoparde.

Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, kazao je da modernizacija ima "eksponencijalan progres" koji vojsci omogućuje dosezanje znatno više razine postojećih sposobnosti borbene moći. Za naručene tenkove je rekao da predstavljaju "najsuvremeniju vojnu tehnologiju vezano za oklopna borbena vozila".

Zajedničku nabavu tenkova provodi njemačko ministarstvo obrane za sve zainteresirane partnerske zemlje, odnosno Norvešku, Češku, Litvu, Nizozemsku i Hrvatsku, ističe se u priopćenju. Tenkove najnovije generacije Leopard 2 proizvode tvrtke Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall, a njihova isporuka se očekuje od 2028. do 2030. Prelazak hrvatske vojske s tenka M-84 na Leopard 2A8 predstavlja tehnološki iskorak od gotovo četiri desetljeća na suvremeni sustav koji integrira digitalno upravljanje, aktivnu zaštitu i NATO interoperabilnost, navodi ministarstvo. Do kraja 2026. potpisat će se i i ugovori o nabavi protudronske zaštite te 420 teških terenskih kamiona Tatra, stoji u priopćenju.