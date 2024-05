Idućih dana obilna kiša, grmljavina i vjetar, evo kada bi se trebalo vratiti proljeće

U Hrvatskoj će u utorak biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, na sjevernom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije, a od sredine dana češća sunčana razdoblja, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu uglavnom bura te istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 23 Celzijeva stupnja.

Sutra će pak biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najprije na Jadranu, osobito na sjevernom dijelu, te u Gorskoj Hrvatskoj, a prema večeri i u noći i drugdje u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu između 14 i 18 °C. Najviša većinom od 19 do 24 °C.

- Idućih dana na kopnu i dalje promjenjivo: sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, povremeno i grmljavinom, češće na zapadu, na istoku suho. Puhat će većinom umjeren jugoistočnjak. Većini danju ugodno toplo, jutarnja temperatura uglavnom iznad 10 °C. Na Jadranu će biti razmjerno vjetrovito, puhat će jako i olujno jugo, ponajviše na srednjem i južnom dijelu. S južinom promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, a baš kao i povremeni neverini - oborine će biti češće na oblačnijem sjevernom dijelu. Temperatura zraka bez veće promjene, u blagom porastu - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, vrijeme će biti nestabilno do petka kada su moguća jača grmljavinska nevremena, no u subotu bi trebalo doći do smirivanja vremena te će za vikend biti sunčano s temperaturama do 25 stupnjeva Celzijevih.