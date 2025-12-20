Do preokreta bi moglo doći baš na Božić? Evo što se sprema Europi za blagdane

Polarni vrtlog, koji nakon kolapsa ulazi u fazu oporavka, utječe na vremenske obrasce diljem SAD-a, Kanade i Europe. Poremećaj polarnog vrtloga obično donosi hladnije vremenske promjene u srednje geografske širine, no i njegovo jačanje može uzrokovati značajnu promjenu. Inače, polarni vrtlog proteže se visoko u atmosferu, a dijeli se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Zajedno, dva dijela oblikuju zimsku cirkulaciju diljem sjeverne polutke, kao i vremenske obrasce nad SAD-om, Kanadom i Europom.

Ranije ovog mjeseca, zabilježeno je više valova hladnog zraka diljem SAD-a i Kanade. Kako navodi Severe Weather Europe, hladni koridor pokrenula je jezgra polarnog vrtloga nad Kanadom. Također, zbog toga je na tim područjima bilo i snijega. Promjene koje dolaze donijet će blago razdoblje u SAD-a, dok hladno vrijeme stiže u Europu.

Promjena vremena, koja se očekuje nad Europom, trebala bi početi u božićnom tjednu. To će, ističe Severe Weather Europe, utjecati i na potencijal snježnih padalina tijekom blagdana. Dok će nad SAD-om vrijeme biti blaže, snažna anomalija visokog tlaka razvijat će se nad Grenlandom. Zbog toga, veći dio kontinenta bit će pod utjecajem hladnije zračne mase.

Kretanje jezgre polarnog vrtloga i sustavi visokog tlaka imaju izravan utjecaj na božićno vrijeme i potencijal snježnih padalina. Što se tiče Europe, najnoviji prognostički modeli pokazuju dolazak hladnog zraka na Božić. To nisu jake hladne anomalije, ali je prekid trenutnog toplijeg vremena.

Najizglednije je da će snijega biti na visinama te na sjevernim dijelovima gdje su temperature dovoljno niske. Zahvaljujući valu hladnog zraka koji dolazi tom rutom, snijega bi moglo biti i u središnjoj Europi. No, s obzirom na to da se polarni vrtlog i obrasci tlaka stalno mijenjaju, još uvijek može doći do promjene.