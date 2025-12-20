Naši Portali
Gradska skupština odobrila kupnju

Nakon desetljeća zastoja, Zagreb kupuje nekretnine u Dubravi za 6,9 milijuna eura

Grad Zagreb
VL
Autor
Večernji.hr
20.12.2025.
u 14:38

Nedovršena poslovna zgrada u Dubravi bila je opterećena neriješenim imovinsko-pravnim odnosima još od 1980-ih godina, kada je izgrađen kulturno-poslovni kompleks u kojem se danas nalaze Centar kulture Dubrava i Knjižnica Dubrava

Gradska skupština Grada Zagreba na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojila je zaključak o kupnji nekretnina u Dubravi, čime je otvoren put dovršetku zapuštenog dijela kompleksa Centra kulture Dubrava. Grad Zagreb ovim Zaključkom kupuje nedovršenu poslovnu zgradu, kao i dijelove nekretnine Centra kulture Dubrava te pripadajućeg zemljišta, u ukupnoj vrijednosti od 6.9 milijuna eura. Nedovršena poslovna zgrada u Dubravi bila je opterećena neriješenim imovinsko-pravnim odnosima još od 1980-ih godina, kada je izgrađen kulturno-poslovni kompleks u kojem se danas nalaze Centar kulture Dubrava i Knjižnica Dubrava. Tijekom godina zgrada je više puta mijenjala vlasnike, a postupak razvrgnuća suvlasništva, pokrenut 2009. godine, nikada nije okončan.

„Bez rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nismo mogli obnoviti postojeće prostore, ishoditi uporabne dozvole niti staviti u funkciju dvoranu i druge sadržaje Centra kulture Dubrava. Sretan sam što ovime napokon otvaramo put za uređenje tog središnjeg prostora kojem gravitira preko 90,000 stanovnika Gornje i Donje Dubrave“, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, podsjetivši da su za to bile nužne i izmjene GUP-a.

Naime, taj prostor je bio planiran za javne i društvene sadržaje od 1971. do 2006. godine kada je namjena cijele zone, uključujući funkcionalni dio s kulturnim centrom i knjižnicom, prenamijenjena u poslovnu. Na inicijativu Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava u zadnjim izmjenama i dopunama GUP-a namjena je vraćena u javnu i društvenu, uz dodatak zone za javni park.

Grad Zagreb ovime će steći mogućnost formiranja građevinske čestice i pokretanja projekta dovršetka zgrade u skladu s potrebama. Planira se osigurati prostor za radionice, društvene i kulturne programe, proširiti kapacitete Knjižnice Dubrava te razviti dodatne sadržaje koji će unaprijediti kulturnu i društvenu ponudu Donje i Gornje Dubrave. Projektom je predviđeno i krajobrazno uređenje šireg područja, čime će se stvoriti funkcionalno i uređeno središte Dubrave. Grad Zagreb ovime rješava 93 posto imovinsko-pravnih pitanja ovog kompleksa i stvara preduvjete za rješavanje zadnje preostale neriješene čestice od 7 posto površine.

„Ovim potezom rješavamo jedan od najsloženijih imovinsko-pravnih problema u Zagrebu, koji su desetljećima kočili razvoj važnih gradskih projekata. Kada smo preuzeli upravljanje gradom, zatekli smo pet takvih neuralgičnih točaka. Riješili smo spor oko Maksimirskog stadiona, oko zemljišta kod Velesajma, kao i imovinsko-pravne prepreke realizaciji Nacionalne dječje bolnice u Blatu. Sada, nakon Centra kulture Dubrava, preostao nam je još jedino kompleksni spor oko zgrade Crvenog križa na Jarunu“, zaključio je gradonačelnik Tomašević.

Ključne riječi
Dubrava Tomislav Tomašević

