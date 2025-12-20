Naši Portali
Hiroko Oyamada

Moja je baka žrtva atomske bombe bačene na Hirošimu, a otac je umro od raka. Posljedice zračenja mogu iznimno dugo trajati

Autor
Nataša Vlašić Smrekar
20.12.2025.
u 16:22

Japanska književnica doputovala je iz rodne Hirošime na književni sajam u Puli kako bi hrvatskoj publici predstavila prijevod svog romana 'Tvornica'. Već i sama ta činjenica govori o njezinoj iznimnosti jer posjet Hrvatskoj nije bio dio neke njezine veće ili šire turneje

Japanska književnica Hiroko Oyamada doputovala je iz rodne Hirošime na književni sajam u Puli krajem studenog kako bi hrvatskoj publici predstavila prijevod svog romana “Tvornica”. Već i sama ta činjenica govori o njezinoj iznimnosti jer posjet Hrvatskoj nije bio dio neke njezine veće ili šire turneje po većim ili važnijim zemljama niti ga je baš zgodno uklopila u svoj godišnji odmor. Hiroko Oyamada stigla je u Pulu isključivo kako bi svoj roman što je moguće bolje predstavila hrvatskoj publici i prva je japanska književnica u posjetu Hrvatskoj u posljednjih nekoliko desetljeća. 

Ključne riječi
Hirošima Japan Hiroko Oyamada

