Moja je baka žrtva atomske bombe bačene na Hirošimu, a otac je umro od raka. Posljedice zračenja mogu iznimno dugo trajati

Japanska književnica Hiroko Oyamada doputovala je iz rodne Hirošime na književni sajam u Puli krajem studenog kako bi hrvatskoj publici predstavila prijevod svog romana “Tvornica”. Već i sama ta činjenica govori o njezinoj iznimnosti jer posjet Hrvatskoj nije bio dio neke njezine veće ili šire turneje po većim ili važnijim zemljama niti ga je baš zgodno uklopila u svoj godišnji odmor. Hiroko Oyamada stigla je u Pulu isključivo kako bi svoj roman što je moguće bolje predstavila hrvatskoj publici i prva je japanska književnica u posjetu Hrvatskoj u posljednjih nekoliko desetljeća.