Idućih dana toplo i suho, evo kada stiže promjena

Danas će biti djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice malo kiše, a poslijepodne na jugu i istoku zemlje i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren, u gorju i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna. Najviša temperatura zraka između 20 i 25 °C, u gorju niža, javlja DHMZ.

- U četvrtak na istoku Hrvatske barem djelomice sunčano. Slaba kiša ili popodnevni pljusak mogući su ponajprije oko gorja na zapadu i u dijelu Posavine. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura do 22 °C. U središnjoj Hrvatskoj oko 20 °C, uz većinom umjeren, u višem gorju i jak sjeverozapadnjak. Poneki pljusak sredinom dana moguć je ponajviše na širem sisačkom području.

S promjenjivom naoblakom povremene kiše bit će u Lici, manje u Gorskom kotaru. Ujutro će u kotlinama gdjegod biti i magle, dok i u nizinama ne zapuše sjeveroistočnjak. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i razmjerno vjetrovito, osobito pod Velebitom jaka bura s olujnim udarima, moguće lokalno i orkanskim. More sve valovitije i malo hladnije. Najviša temperatura zraka od 21 do 23 °C, u Gorskoj Hrvatskoj oko 17 °C.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima. Stabilnije, ali i dalje prema unutrašnjosti i osobito jugu može pasti kraći pljusak pa i zagrmjeti. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka od 22 do 26 °C. Na djelomice sunčanom jugu Hrvatske bura će biti većinom umjerena, more malo do umjereno valovito, a vidljivost dobra - no moguć je neverin, osobito u prvom dijelu dana - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.

Kazao je kako će na kopnu idućih dana biti većinom ugodno toplo i uglavnom suho.

- Tako će vjerojatno potrajati do nedjeljnog popodneva. Tada bi, prema kraju dana, sa sjevera prema jugu, trebali stići češći pljuskovi i grmljavina - kazao je Pelajić.