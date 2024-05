Stiže nova promjena vremena, temperature će pasti i za 10 stupnjeva. DHMZ upalio upozorenje za jednu regiju

Nastavlja se prevrtljivo proljeće s čestim izmjenama vremena. Danas se diljem Hrvatske očekuje pretežno sunčano, uglavnom na istoku zemlje sredinom dana mogući su kraći izolirani pljuskovi. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro još ponegdje jaka bura, poslijepodne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura između 21 i 26 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Proteklih dana je, podsjetimo, prevladavalo vrlo nestabilno vrijeme, a kiše, grmljavine ili vjetra bilo je u cijeloj Hrvatskoj. Međutim, čini se kako ćemo sunca imati tijekom cijelog vikenda u većini Hrvatske. Upozorenje DHMZ-a na snazi je tek na Kvarneru zbog vjetra koji će na udare puhati do 75 km/h, dok u nedjelju u cijeloj Hrvatskoj neće biti upaljen Meteoalarm.

No, već krajem vikenda ili početkom novog tjedna opet nam stiže nestabilnije vrijeme sa zahlađenjem. ponegdje će se temperature spustiti i do 10 stupnjeva. U rano ujutro u utorak očekuje se 13 stupnjeva Celzijevih, a u srijedu ujutro moguće je i 11 stupnjeva. U Gospiću bi istovremena živa mogla pasti i na 8 stupnjeva Celzijevih. U Zagrebu bi kroz cijeli tjedan mogla padati kiša, u utorak popodne bi se trebalo proljepšati i biti opet sunčano i toplije (i preko 20 stupnjeva), ali onda bi opet moglo kišiti do petka popodne, prema trenutačnim procjenama DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Što se tiče vremena, DHMZ najavljuje većinom sunčano vrijeme u nedjelju, dok bi do naoblake moglo doći u unutrašnjosti.

Osobito sredinom dana i ponajviše na istoku ponegdje se očekuju lokalni pljuskovi, može i zagrmjeti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu od 13 do 17 °C. Najviša dnevna većinom između 21 i 26 °C.

Trenutno je zabrana prometa autobusa na kat, vozila s kamp-prikolicama te za motocikle na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zbog jakog vjetra. Prekida trajektnih i katamaranskih linija, izvijestio je HAK, trenutno nema.

