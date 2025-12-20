Turist poginuo u nesreći na žičari u skijalištu u Crnoj Gori

Jedan strani turist poginuo je a drugi teško ozlijeđen u subotu u nesreći na žičari u crnogorskom skijalištu na planini Durmitoru, prenijeli su lokalni mediji.Vjeruje se da je do incidenta došlo kada je jedna gondola proklizala i udarila u drugu ispred sebe.

Podgorički radio Antena M objavio je, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da je jedna osoba pala iz gondole na tlo i poginula, a druga je ostala zaglavljena u svojoj gondoli.

Radio navodi da se radi o njemačkim državljanima. Skijalište Savin kuk nalazi se na sjeveru Crne Gore na planini Durmitor i jedno je od najpoznatijih zimskih skijališta u zemlji. Dio je Nacionalnog parka Durmitor, koji je pod zaštitom UNESCO-a i tijekom zimske sezone privlači velik broj domaćih i stranih turista.