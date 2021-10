Vrhovni sud potvrdio presudu: Kako je osuđen Sanader – 10 milijuna eura mita

Prvo je godinama imao pet postupaka. U kojima je doneseno isto toliko presuda. Od čega su četiri bile osuđujuće, a jedna oslobađajuća. Za čak tri postupka mu se sudilo ponovno jer je jednu osuđujuću presudu ukinuo Vrhovni, a drugu Ustavni sud. No onda je Vrhovni sud, kada je on u pitanju, jednostavno odlučio ubaciti u treću brzinu. Prije ljeta zakazao je javne sjednice za afere Fimi media i Ina – MOL.

Morao je jer je pojedinim točkama tih optužnica prijetila zastara. A doista bi i za državu i za pravosuđe bilo pogubno da u 10 godina nije uspjela okončati postupke protiv čovjeka koji je u jednom trenutku bio najmoćniji u državi, a u drugom je svijet gledao iza rešetaka zavora u Remetincu. Ivo Sanader, bivši HDZ-ov premijer, doznao je da mu je Vrhovni sud, nakon afere Fimi media, potvrdio i nepravomoćnu presudu za aferu Ina – MOL.

Hernádija ne žele izručiti

Riječ je o aferi, vjerojatno s najvećim implikacijama i za državu i za njega, u kojoj je već jednom bio pravomoćno osuđen, no tu je presudu ukinuo Ustavni sud. Na ponovljenom suđenju, Sanader, kojem se na optuženičkoj klupi, barem figurativno, pridružio i Zsolt Tamas Hernádi, čelni čovjek MOL-a, osuđen je na šest godina zatvora. Hernádi je dobio dvije godine, a prema nepravomoćnoj presudi iz prosinca 2019. koju je sada potvrdio Vrhovni sud, Sanaderu se oduzima i pet milijuna eura. Afera Ina – MOL počela je u rujnu 2011. kada je Sanader optužen da je od Hernádija tražio 10 milijuna eura mita. Prvo suđenje počelo je u studenom 2011., a okončano je u studenom 2012. kada je sudac Ivan Turudić Sanadera za aferu Ina – MOL te za aferu Hypo nepravomoćno osudio na 10 godina zatvora.

Turudićevu presudu u travnju 2014. potvrdio je Vrhovni sud, koji je Sanaderu umanjio kaznu za godinu dana. I to je tako bilo do srpnja 2015., kada Ustavni sud prihvaća Sanaderovu ustavnu tužbu te ukida pravomoćnu presudu za obje afere, odlučivši da se Sanaderu ponovo sudi i za Hypo i za Ina – MOL. U međuvremenu, tužiteljstvo, koje je dotad protiv Hernadija vodilo zaseban postupak, smatra da bi njega i Sanadera trebalo spojiti u jedan spis. No to ne ide jednostavno jer su Mađari Hernádija proglasili nacionalnim interesom, ne žele ga izručiti niti mu uručiti pozive suda...

Kako je osuđen Sanader – 10 milijuna eura mita 1. Bivši HDZ-ov premijer u rujnu 2011. optužen je da je od Zsolta Tamasa Hernádija, šefa MOL-a, tražio 10 milijuna eura mita 2. Suđenje za afere Hypo i Ina – MOL počelo je u studenom 2011. na zagrebačkom Županijskom sudu, a završeno je u studenom 2012. 3. U travnju 2014. Vrhovni sud potvrdio je presudu kojom je bio osuđen na 10 godina zatvora, no umanjio mu je kaznu za godinu dana 4. Ustavni sud u srpnju 2015. ukida presudu. Ponovljeno suđenje započeto u lipnju 2018. okončano je osuđujućom presudom u prosincu 2019.

Za njim je raspisana međunarodna tjeralica i europski uhidbeni nalog, po kojem je uhićen u Austriji i Njemačkoj, no Hrvatskoj nije izručen iako je trebao biti. Hernádijeva obrana traži da se spis prevede na mađarski, pa dok su se sve te pravne peripetije razriješile, došao je lipanj 2018., kada je Sanaderu i Hernádiju počelo ponovljeno suđenje. U prosincu 2019. on i Hernádi su nepravomoćno osuđeni, a hoće li spis ponovo završiti na Ustavnom sudu tek će se vidjeti.

USKOK je teretio Sanadera da je od Hernádija tražio 10 milijuna eura mita kako bi MOL preuzeo upravljačka prava nad Inom iako na to nije imao pravo. Od tog iznosa, tvrdio je USKOK, preko tvrtke Roberta Ježića plaćeno je Sanaderu pet milijuna eura. Do isplate druge rate nije došlo, a tijekom oba suđenja Sanader je tvrdio da je riječ o konstruiranom postupku, da je Ježić nevjerodostojan svjedok, da mito nije primio...

Životna dob uzeta u obzir

No sudsko vijeće Maje Štampar Stipić nije mu vjerovalo, a obrazlažući presudu, sutkinja Štampar Stipić je u prosincu 2019. navela kako je Sanader kao premijer morao znati da je nepodmitljivost neizostavni element funkcije koju je obnašao.

– Umjesto toga postupao je u osobnom interesu, motiviran osobnim bogaćenjem, čime je radio suprotno interesima svih građana Hrvatske. Korupcija razara tkivo društva, a kada to napravi premijer, to je potpuno neprihvatljivo – kazala je tada sutkinja.

Sada joj je za pravo dao i Vrhovni sud, potvrdivši njezinu presudu. Smatra da kazna nije ni prestroga ni preblaga nego pravilno odmjerena.

– Optuženiku je kao olakotno cijenjena životna dob (68 godina) i narušeno zdravstveno stanje. Otegotno je cijenjeno da je koruptivno kazneno djelo počinio kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a to daje dodatnu težinu. S obzirom na funkciju, trebao je biti uzor ne samo ostalim članovima Vlade RH nego i svim građanima Hrvatske. Nanio je štetu i ugledu Republike Hrvatske u svijetu. Osnovni motiv za počinjenje kaznenog djela bilo je osobno bogaćenje. Cijenjena je i prijašnja osuđivanost zbog istovrsnog kaznenog djela. Okolnosti da je obiteljski čovjek i otac dvoje odrasle djece nisu okolnosti koje je trebalo posebno cijeniti olakotnima i koje bi imale utjecaj na blaže kažnjavanje.

Jednako tako, olakotna okolnost nije ni sudjelovanje u Domovinskom ratu i vojni čin koji je stekao. Od takvih osoba se ne očekuje da čine kaznena djela, a osobito ne ovakva ili slična namjerna kaznena djela kojima se mogu ugroziti suverenost i nacionalni interesi države u čijem je stvaranju sudjelovao kao i ugroziti njezine temeljne vrijednosti. Koruptivna djela svakako to ugrožavaju. Drugom optuženiku olakotnim je cijenjena prijašnja neosuđivanost. Otegotno je što je mito ponudio i dao predsjedniku Vlade RH... Riječ je o korupciji na najvišoj razini koja je izrazito opasna za temeljne vrijednosti na kojima počiva Republika Hrvatska – navodi Vrhovni sud u obrazloženju svoje odluke.

