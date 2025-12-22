Naši Portali
RANIJE I SNAŽNIJE

Austriju zapljusnuo val gripe: Preko 280.000 ljudi na bolovanju

Gripa
Josip Regovic/PIXSELL
Autor
Snježana Herek
22.12.2025.
u 20:09

"Broj prijavljenih slučajeva gripe u Austriji porastao je s oko 3.400 na gotovo 5.800 slučajeva samo u tjedan dana..." , rekao je glavni liječnik Austrijskog zavoda za zdravstveno osiguranje Andreas Krauter

Neposredno prije Božića, Austriju je zapljusnuo val gripe. Osim gripe, značajan je i porast broja virusnih infekcija sličnih gripi, te oboljelih od korone. Austrijski zavod za zdravstveno osiguranje (ÖGK) izvijestilo je u ponedjeljak javnost da broj oboljelih od gripe u ovoj alpskoj zemlji raste velikom brzinom. Posebice u dvomilijunskom Beču. "Broj prijavljenih slučajeva gripe u Austriji porastao je s oko 3.400 na gotovo 5.800 slučajeva samo u tjedan dana. Međutim, i virusne infekcije slične gripi također su dosegle visoku razinu s preko 97.000 slučajeva oboljelih", rekao je glavni liječnik Austrijskog zavoda za zdravstveno osiguranje Andreas Krauter.

Krauter je napomenuo kako je ovogodišnji val gripe odnosno sezonsko cirkuliranje virusa stiglo oko četiri tjedna ranije nego u prethodnim sezonama.  Najnoviji podaci pokazuju da je broj prijavljenih slučajeva gripe u Austriji porastao za 70 posto, u samo tjedan dana. Zbog toga je već preko 280.000 Austrijanaca trenutno na bolovanju. Posebno je valom bolovanja zbog gripe pogođen Beč. “Ove brojke jasno pokazuju da je virus izuzetno aktivan”, naglasio je Krauter. Dodao je kako je dominantna i odgovorna za većinu slučajeva oboljelih, varijanta influence tipa A, uključujući A (H3N2). Preostali slučajevi pripisuju se varijanti H1N1.  “Posebno sada tijekom božićnog razdoblja, kada se okuplja mnoštvo ljudi, zaštitne mjere su posebno važne”, upozorava ÖGK. Zavod za zdravstveno osiguranje također naglašava važnost cijepljenja kao oblika zaštite od gripe, koje je besplatno. Uz važnu poruku: “Cijepljenje od gripe najučinkovitija je zaštita od teških bolesti i pomaže u smanjenju broja infekcija. Oni koji se sada cijepe štite sebe i druge”.

Uz cijepljenje, zdravstveni stručnjaci ističu kako u sprečavanju širenja zaraze tijekom sezone gripe mogu pomoći i sljedeće mjere opreza: Redovito i temeljito pranje ruku sapunom i vodom, držanje razmaka od ljudi koji kašlju ili kišu, redovito prozračivanje prostorija i izbjegavanje zajedničkog korištenja istih ručnika i sprejeva za nos. Stručnjaci napominju da nagli porast oboljelih od gripe ususret Božiću ne znači da val jenjava. Naprotiv, najteže tek dolazi!
Pogledajte što stiže u Hrvatsku: Bit će snijega, evo i gdje
cijepljenje bolovanje korona gripa Austrija

