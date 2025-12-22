VIDEO U turskom parlamentu došlo do velike tučnjave, razdvajali ih zaštitari

U nedjelju je u turskom parlamentu došlo do tučnjave. Potukli su se zastupnici vladajuće stranke i oporbe nakon spora oko nasljeđa osnivača Republike Turske Mustafe Kemala Atatürka. Fizički obračun izazvala je žestoka rasprava o prijedlogu proračuna za 2026. godinu, iako su na kraju odobreni i proračun i zakon o financijskim izvješćima za 2024. godinu. Tučnjava je izbila nakon što je zastupnik vladajuće Stranke pravde i razvoja (AKP) Mustafa Varank tijekom rasprave o proračunu u Velikoj narodnoj skupštini iznio izjave usmjerene protiv predsjednika oporbene Republikanske narodne stranke (CHP) Özgüra Özela, piše Euronews.

Nakon što je Varank napao Özela zbog fotografija snimljenih na grobu bivšeg zastupnika iz pokrajine Tunceli, Kamera Gença, zamjenik predsjednika Kluba zastupnika CHP-a Gökhan Günaydın odgovorio je s govornice, optuživši AKP da namjerno izaziva kontroverze tijekom rasprave o proračunu. Rasprava je eskalirala u razmjenu oštrih komentara o ostavštini utemeljitelja Republike Turske Mustafe Kemala Atatürka, a daljnje provokacije dovele su do sukoba, pri čemu su se zastupnici međusobno gurali prije nego što su počeli udarci.

Tučnjava je trajala oko deset minuta, tijekom kojih su se zastupnici gurali i naguravali dok su zaštitari i drugi zastupnici pokušavali razdvojiti sukobljene strane. Sukobi su se povremeno nastavili i tijekom stanke. Unatoč nasilju, skupština je nastavila s radom. Prijedlog zakona o proračunu za sljedeću godinu usvojen je s 320 glasova za i 249 protiv, dok je završni račun za 2024. godinu usvojen s 316 glasova za i 247 protiv, a predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pohvalio je glasovanje u objavi na platformi X. 'Želim da Prijedlog zakona o državnom proračunu središnje vlasti za 2026. godinu, koji je večeras usvojen u Velikoj narodnoj skupštini Turske, bude na dobrobit naše zemlje, našeg naroda i našega gospodarstva', rekao je.