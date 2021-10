Vrhovni sud potvrdio presudu: Ivi Sanaderu šest godina zatvora. Uzima mu se i pet milijuna eura

Ivo Sanader, bivši HDZ-ovo premijer u samo 10 dana dobio je i svoju treću pravomoćnu presudu. Jer nakon što mu je prije dva tjedna postala pravomoćna presuda u aferi Fimi media kojom je osuđen na sedam godina zatvora, Vrhovni sud je objavio i da mu je sada pravomoćna postala presuda u aferi Ina-MOL, kojom je osuđen na šest godina zatvora i vraćanje pet milijuna eura. Osim njega u aferi Ina -MOL osuđen je i šef MOL-a Zsolt Tamas Hernadi kojem je suđeno u odsutnosti, jer ga je Mađarska proglasila svojim nacionalnim interesom te je raspisanim tjeralicama i europskom uhidbenom nalogu usprkos, godinama nedostupan našem pravosuđu. On je osuđen na dvije godine zatvora.

Inače presuda u aferi Ina-MOL donesena je u ponovljenom postupku jer je prvu osuđujuću presudu ukinuo Ustavni sud. Sanader se teretio da je s Hernadijem dogovorio da će MOL-u biti prepuštena upravljačka prava nad Inom na koje MOL nije imao pravo. Za to prepuštanje prva Sanader je od Hernadija trebao dobiti 10 milijuna eura mita, no od te sume isplaćeno je pola, odnosno pet milijuna eura. To je ujedno iznos koji se po presudi oduzima od Sanadera.

- Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da kazna na koju su optuženici osuđeni nije ni prestroga niti preblaga nego pravilno odmjerena s obzirom na utvrđene olakotne i otegotne okolnosti. Prvom je optuženiku kao olakotna okolnost cijenjena životna dob (68 godina) i narušeno zdravstveno stanje. Otegotno je cijenjeno da je koruptivno kazneno djelo počinio kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a to djelu daje dodatnu težinu. S obzirom na funkciju koju je obnašao, trebao je biti uzor ne samo ostalim članovima Vlade Republike Hrvatske nego i svim građanima Republike Hrvatske. Djelom je nanio štetu i ugledu Republike Hrvatske u svijetu. Osnovni motiv za počinjenje ovog kaznenog djela je bilo njegovo osobno bogaćenje. Cijenjena je i prijašnja osuđivanosti zbog istovrsnog kaznenog djela. Okolnosti da je obiteljski čovjek i otac dvoje odrasle djece nisu okolnosti koje je trebalo posebno cijeniti kao olakotnima i koje bi imale utjecaj na blaže kažnjavanje. Jednako tako, olakotna okolnost nije niti sudjelovanje u Domovinskom ratu i vojni čin koji je stekao. Od takvih osoba se ne očekuje da čine kaznena djela, a osobito ne ovakva ili slična namjerna kaznena djela kojima se mogu ugroziti suverenost i nacionalni interesi iste države u čijem je stvaranju sudjelovao kao i ugroziti njezine temeljne vrijednosti. Koruptivna djela svakako to ugrožavaju. Drugom optuženiku olakotnim je cijenjena prijašnja neosuđivanost. Otegotno je što je mito ponudio i dao predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Izrečene kazne će ispuniti svrhu kažnjavanja u odnosu na obojicu optuženika. Istodobno će u dovoljnoj mjeri utjecati na optuženike da svoja ponašanja usmjere u društveno prihvatljivom smjeru. Utjecat će i na druge da ne čine ovakva ili slična kaznena djela kroz jačanje svijesti o njihovoj pogibeljnosti. Ovdje je riječ o korupciji na najvišoj razini koja predstavlja izrazitu opasnost za temeljne vrijednosti na kojima počiva Republika Hrvatska - navodi Vrhovni sud u obrazloženju svoje odluke.