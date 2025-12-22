Sporna datoteka 468: Ovo je fotografija koja je izazvala buru u SAD-u

Nakon niza kritika, Ministarstvo pravosuđa SAD-a ponovno je objavilo fotografiju iz "Epsteinovih dosjea" koja, između ostaloga, prikazuje i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ministarstvo je prvotno objavilo fotografiju u petak, a ona je potom uklonjena nekoliko sati kasnije. Riječ je o fotografiji niza predmeta na stolu Jeffreya Epsteina te u njegovim ladicama. Među predmetima su i fotografije koje prikazuju Trumpa. Na jednoj je on s grupom žena, dok je na drugoj sa suprugom Melanijom i Epsteinom, navodi CNBC.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a pojasnilo je kako je, iz obilja opreza, uklonilo fotografiju radi daljnjeg pregleda. "Nakon pregleda utvrđeno je da nema dokaza da su na fotografiji prikazane bilo koje Epsteinove žrtve te je ponovno objavljena bez ikakvih izmjena ili cenzura.“

Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma u subotu su, nakon uklanjanja fotografije, pozvali na transparentnost. "Ova fotografija, datoteka 468, iz Epsteinovih dosjea koja uključuje Donalda Trumpa izgleda da je sada uklonjena iz objave", objavili su na platformi X. Todd Blanche, zamjenik glavnog državnog odvjetnika, kazao je kako je fotografija uklonjena nakon što su saznali da postoje sumnje zbog žena na fotografiji. "Nema to nikakve veze s predsjednikom Trumpom", naveo je.

Nestanak datoteka tijekom vikenda dogodio se unatoč zakonu koji je potpisao Trump, a koji je zahtijevao da se sve objavi do petka. Ministarstvo je, uz to, u petak objavilo samo dio dokumenata i fotografija iz Epsteinovog slučaja. Zbog toga je, naime, naišlo na niz kritika.

This photo, file 468, from the Epstein files that includes Donald Trump has apparently now been removed from the DOJ release.@AGPamBondi is this true? What else is being covered up? We need transparency for the American public. pic.twitter.com/3wYZAl2dse — Oversight Dems (@OversightDems) December 20, 2025