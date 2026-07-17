Vrgorac dobio više od 30 tisuća eura za vrtiće, Šipić: 'To je ulaganje u budućnost Hrvatske'

Ministar demografije Ivan Šipić poručio je u petak u Vrgorcu da se zajedničkim ulaganjima države i lokalne samouprave stvaraju uvjeti za ostanak mladih obitelji, istaknuvši kako Ministarstvo nastavlja podupirati projekte koji pridonose kvaliteti života djece i roditelja. Šipić je tijekom radnog posjeta Vrgorcu s gradonačelnikom Milom Hercegom i gradskim vijećnikom Perom Jelavićem razgovarao o demografskim izazovima te mjerama kojima se potiče ostanak mladih obitelji i unapređuju uvjeti za odrastanje djece.

Kako je priopćilo Ministarstvo demografije i useljeništva, Gradu Vrgorcu ove je godine odobreno više od 30.000 eura za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, dok su prošle godine osigurana sredstva za programe podrške roditeljstvu te edukativne, kulturne i sportske aktivnosti za djecu.

Vrgorac posljednjih godina provodi niz pronatalitetnih i obiteljskih mjera. Roditeljima osigurava potpore za novorođenu djecu do 3.000 eura, između deset i 20 posto gradskog proračuna ulaže u predškolski odgoj, subvencionira boravak djece u vrtićima, dodjeljuje stipendije učenicima i studentima te provodi stambene mjere namijenjene mladim obiteljima.

Šipić je ocijenio da upravo takvi projekti pokazuju kako se uspješna demografska politika gradi partnerstvom države i lokalne samouprave. "Naš je cilj stvoriti Hrvatsku u kojoj će mlade obitelji imati sigurnost, podršku i perspektivu. Svaka investicija u dijete, vrtić i obitelj ulaganje je u budućnost Hrvatske", poručio je ministar. Gradonačelnik Mile Herceg zahvalio je Ministarstvu na potpori te najavio da će Grad nastaviti razvijati demografske mjere i projekte koji pridonose kvaliteti života građana.