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OZBILJNI PROBLEMI

Stručnjaci upozoravaju: Djeca na YouTubeu u nekoliko klikova dolaze do opasnog sadržaja

Foto: AI ilustracija
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
15.07.2026.
u 19:21

Nakon pretraživanja tema vezanih uz prehranu i mršavljenje, algoritam korisnicima nerijetko nudi videe s ekstremnim dijetama, savjetima za nagli gubitak kilograma ili sadržaj koji promovira nezdrave obrasce prehrane

Sve veći broj stručnjaka upozorava na opasnosti koje algoritmi društvenih mreža i video platformi predstavljaju za djecu i mlade. Najnovije istraživanje britansko-američkog Centra za suzbijanje digitalne mržnje pokazalo je da YouTube korisnicima adolescentske dobi i dalje preporučuje sadržaj koji može potaknuti razvoj poremećaja prehrane.

Nakon pretraživanja tema vezanih uz prehranu i mršavljenje, algoritam korisnicima nerijetko nudi videe s ekstremnim dijetama, savjetima za nagli gubitak kilograma ili sadržaj koji promovira nezdrave obrasce prehrane. Koliko ozbiljne posljedice takvi sadržaji mogu imati, najbolje zna Maja Krčelić, predsjednica udruge Hrana i majka čija se kći već deset godina bori s poremećajem prehrane. 'Poremećaj je jedan jako veliki problem koji razara osobnost vašeg djeteta na način da ga promijeni. Vi poslije vidite da to nije više vaše dijete koje je bilo prije', upozorava Krčelić za RTL.

Rezultati istraživanja pokazali su da je svaki deseti video koji je algoritam preporučio sadržavao poruke koje promiču ekstremno mršavljenje ili druge potencijalno štetne sadržaje. Stručnjakinja za medijsku pismenost Tamara Kvaz ističe kako mladi najčešće upravo na internetu traže savjete vezane uz izgled. 'Najčešće oni prate savjete, neke dijete, pa neke primjere kako bi mogli postići neku određenu figuru, često gledaju neka videa vezano za tjelovježbe', kaže Kvaz za RTL.

Krčelić dodaje kako se iza naizgled bezazlenih savjeta često krije opasna opsesija hranom. 'To vam je jako velika kontrola brojanja točno kalorija, kakve vrste namirnica su prihvatljive iliti zdrave ili poželjne, koliko se toga može i smije unositi. Vrlo kruta i rigidna šema', upozorava. Svaka restriktivna dijeta tijekom adolescencije povećava rizik od razvoja poremećaja prehrane, a sadržaji na društvenim mrežama dodatno mogu pogoršati situaciju.

Voditelj Dnevne bolnice za poremećaje prehrane Bolnice Sveti Ivan Hrvoje Handl upozorava kako mladi vrlo lako završe na stranicama koje promiču anoreksiju i bulimiju. 'Aha! Ima ovih inspiracijskih videa za cure koje su puno mršavije od mene, da vidim šta one rade, postoje stranice, ajde da vidimo te stranice, takozvane stranice za bulimiju i za anoreksiju, kako se povraća, kako se ide u restrikciju, zamislite taj užas', kaže Handl za RTL.

Iako YouTube navodi da uklanja sadržaj koji potiče štetna ponašanja, stručnjaci upozoravaju da takvi videi i dalje lako dolaze do mladih putem preporuka algoritma. Zbog toga roditeljima savjetuju da s djecom razgovaraju o sadržajima koje prate na internetu. Procjenjuje se da u Hrvatskoj s nekim oblikom poremećaja prehrane živi oko 40 tisuća osoba, a stručnjaci upozoravaju kako je liječenje dugotrajan i zahtjevan proces. 'Motivacija za liječenje je strašno niska. Oni se stope s tim poremećajem. Kad se stopiš s tim, tebi je super', kaže Handl. Krčelić ističe da brzog rješenja nema te da je podrška obitelji ključna. 'Ne postoji čarobna pilula niti čarobno rješenje. Roditelji moraju biti strpljivi i moraju se osnažiti u edukaciji', zaključuje. Stručnjaci poručuju kako jedan klik može biti početak ozbiljnog problema, zbog čega roditelji i dalje imaju ključnu ulogu u zaštiti djece od štetnih internetskih sadržaja.
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Ključne riječi
poremećaji prehrane djeca YouTube

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