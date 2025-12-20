Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
POSTAJU OPERATIVCI

Njemački špijuni dobivaju dosad neviđene ovlasti: 'Od sada mogu i napadati'

Reuters Pictures 40th anniversary collection
Foto: LARRY DOWNING/REUTERS
1/7
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
20.12.2025.
u 09:50

Njemačka se posljednjih godina smatra jednom od glavnih meta ruske hibridne kampanje u Europi, koja uključuje sabotaže, cyber-napade i destabilizaciju

Njemačka savezna obavještajna služba (BND) uskoro bi mogla dobiti znatno šire ovlasti, uključujući provođenje cyber-napada, sabotaža u inozemstvu te tajne upade u domove osoba koje se smatraju neprijateljima države. Kako piše britanski The Telegraph, riječ je o velikoj promjeni sigurnosne politike Berlina u jeku rastućih prijetnji, ponajprije iz Rusije.

Od osnutka 1956. godine BND je imao isključivo zadaću prikupljanja i analize obavještajnih podataka. Međutim, novi zakon koji priprema koalicijska vlada kancelara Friedricha Merza omogućio bi agentima izravno djelovanje na terenu. Prema nacrtu zakona, u koji su uvid imale njemačke medijske kuće, agenti bi smjeli provoditi operacije kojima se “slabi sposobnost neprijatelja”.

Takve mjere bile bi dopuštene samo u slučaju takozvane “obavještajne izvanredne situacije” ili ako postoji “sustavna prijetnja” nacionalnoj sigurnosti, navodi njemački javni servis ARD. Među novim ovlastima nalaze se i rušenje sumnjivih dronova iznad osjetljivih lokacija, praćenje osumnjičenih uz pomoć softvera za prepoznavanje lica te instaliranje špijunskog softvera na njihova  računala. U inozemstvu bi agenti smjeli postavljati uređaje za praćenje na neprijateljsku tehnologiju ili oružje, pa čak ih i uništiti.

Njemačka se posljednjih godina smatra jednom od glavnih meta ruske hibridne kampanje u Europi, koja uključuje sabotaže, cyber-napade i destabilizaciju. Kako navodi The Telegraph, u posljednje dvije godine zabilježeni su slučajevi paljenja tvornica oružja, kaosa u zračnom prometu zbog dronova iznad aerodroma, kao i planiranje atentata na Armina Pappergera, direktora njemačkog proizvođača oružja Rheinmetall. Izvori iz njemačkih obavještajnih krugova tvrde i da postoji sumnja kako je Rusija mogla imati ulogu u nizu terorističkih napada koje su počinili tražitelji azila uoči saveznih izbora u veljači.

Nove ovlasti ovaj je tjedan predstavio novi predsjednik BND-a Martin Jäger, koji je uz dozu humora poručio kako to “ne znači da će se agenti pretvoriti u Jamesa Bonda”. Iako su reforme još u ranoj fazi, kancelar Merz već je najavio da želi Njemačku pretvoriti u jednu od ključnih europskih sigurnosnih sila. U tom je kontekstu Bundestag već izglasao povijesne promjene fiskalnih pravila koje omogućuju gotovo neograničeno ulaganje u obranu, kao i novi model dobrovoljnog vojnog roka.

Upozorenja o rastućoj ruskoj prijetnji stižu i iz Velike Britanije. Nova čelnica MI6-a Blaise Metreweli izjavila je da se Zapad nalazi u stanju “između mira i rata”, ističući da Rusija djeluje u tzv. sivoj zoni, ispod praga otvorenog sukoba, što zahtijeva snažniji odgovor sigurnosnih službi.

U jedan ujutro objavljeno je oštro upozorenje iz Kremlja
Ključne riječi
vojska Bundestag špijuni Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!