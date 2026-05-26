Vozač tražio odštetu nakon sudara sa stadom ovaca, sud odbio njegov zahtjev zbog jednog detalja

Općinski sud u Zadru odbio je zahtjev za naknadu štete vozaču koji je na zadarskom području automobilom naletio na stado ovaca koje se bez nadzora našlo na cesti. Nesreća se dogodila u listopadu 2019. godine kada su ovce iznenada istrčale na kolnik, nakon čega je došlo do sudara i materijalne štete na vozilu. Vozač je smatrao da mu vlasnica stada mora nadoknaditi štetu, no ona je tijekom postupka odbacivala odgovornost. Tvrdila je da se radilo o prometnici na kojoj postoji znak upozorenja na mogućnost naleta domaćih životinja te da je vozač zbog toga morao voziti s povećanim oprezom. Istaknula je i da su ovce bile pod nadzorom te da brzina kretanja vozila nije bila prilagođena uvjetima na cesti, piše 957info.

Prema njezinim navodima, upravo je ona predvodila stado i pravodobno reagirala kako bi izbjegla da i sama strada u nesreći. Također je osporavala i visinu odštetnog zahtjeva, navodeći kako je račun za autodijelove izdala tvrtka koja nije registrirana za prodaju autodijelova, dok su računi za popravak glasili na drugu osobu, a ne na tužitelja. Sud je tijekom postupka utvrdio da automobil u trenutku nesreće nije bio registriran na tužitelja, nego na drugu osobu koja je i dalje bila evidentirana kao vlasnik vozila. Iako je vozač tvrdio da je automobil faktički bio njegov te da je sam platio popravke, nije uspio dokazati vlasništvo niti da je osobno podmirio nastalu štetu.

Dodatni problem predstavljali su računi za popravak i dijelove, koji nisu glasili na njegovo ime, već na treću osobu. Upravo je to sud smatrao važnim pri procjeni tko je stvarno pretrpio imovinsku štetu. Zbog svega navedenog sud je zaključio da tužitelj nema aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe, odnosno da nije dokazao kako je upravo on osoba kojoj je nastala šteta. Stoga se sud nije ni bavio detaljnim utvrđivanjem odgovornosti za sam sudar s ovcama.