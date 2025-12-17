Naši Portali
VELIKE KAZNE

Vozač s 2,00 promila završio u pritvoru. Policija tražila 60 dana zatvora

Zagreb: Velika policijska akcija kontrole vozača i alkotestiranje
Filip Kos/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
17.12.2025.
u 16:28

Policija je u optužnom prijedlog zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca

Sinoć u 22.05 sati u Pakoštanima tijekom nadzora prometa zaustavljen je 43-godišnjak kod kojeg je alkotestiranjem utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 2,00 promila.  - Vozač je uhićen i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nakon prekršajne obrade danas je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Policija je u optužnom prijedlog zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Nakon saslušanja vozača na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak. U Pagu u Ulici bana Josipa Jelačića jučer u 08.04 sati policijski službenici zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 38-godišnji hrvatski državljanin.

 -Kontrolom je utvrđeno da vozilom upravlja nakon što mu je rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola, zbog ranije prikupljenih negativnih bodova, a prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Vozač je isključen iz prometa te uhićen. Nakon prekršajne obrade odveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje, novčanu kaznu od 1.320,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Nakon saslušanja 38-godišnjaka na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak - istakli su iz PU Zadarske. 

Plenković otkrio kada kreće isplata dodatka za umirovljenike: Za to je izdvojeno 217 milijuna eura
Ključne riječi
alkotestiranje promet alkohol

