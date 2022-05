Vozač napravio 35 prekršaja na istom mjestu. Nevjerojatno s čim se opravdavao

Jedan vozač iz Barcelone prekršio je ograničenje brzine čak 35 puta na obilaznici, na istom mjestu, a 35 puta ga je i snimila kamera. Pritom je vozio i neregistrirani kombi.

Sada mu predviđaju kaznu oko 7000 eura. Niti to nije sve jer je vozač koristio i posebnu cestovnu traku. Opravdao se navodnom krađom registarske pločice, ali taj argument je vrlo brzo otklonjen jer je u prekršajima snimljen njegov kombi, piše Revija HAK.

Rep 35 denúncies per excés de velocitat i utilitzar el carril bus a la C-31, al Barcelonès Nord. Per no pagar diu que li han robat la matrícula, però determinem que és fals. A més, circula amb la ITV caducada. El denunciem pic.twitter.com/WOAhvIiR24