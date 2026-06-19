Sve je bilo spremno, a onda je plan najednom propao: JD Vance nije poletio za Švicarsku

Osoblje američkog potpredsjednika JD Vancea bilo je u zračnoj bazi kod Washingtona i spremno za let u Švicarsku na pregovore o Iranu, no onda je putovanje iznenada otkazano. Pregovori su trebali biti održani danas radi provedbe mirovnog sporazuma, dva dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju koji je otvorio rok od 60 dana za pregovore o trajnom dogovoru oko iranskog nuklearnog programa, uz ponovno pokretanje prometa nafte kroz Hormuški tjesnac. "Logistika ovih pregovora nikad nije bila jednostavna ni predvidiva. Trenutačno potpredsjednik ne polijeće večeras", naveo je glasnogovornik Bijele kuće kasno u četvrtak.

Kako navodi The Guardian, otkazivanje pregovora dogodilo se u trenutku kada su Izrael i Hezbollah razmijenili najžešće udare od uspostave primirja. Hezbollah je kasno u četvrtak napao izraelske snage u južnom Libanonu, nakon povremenog izraelskog granatiranja tijekom dana. Izrael je odgovorio valom zračnih napada.

Memorandum predviđa trajno okončanje rata u Libanonu, no Izrael je dosad ustrajao da neće povući svoje trupe, što je izazvalo otvorene kritike JD Vancea, kao i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vance je, između ostaloga, naglasio da Izrael mora poštovati mirovni proces. "Ono što predsjednika ponekad frustrira jest to što se čini da smo na pragu velikog proboja u sporazumu, a onda odjednom dođe do velike eksplozije u civilnom naselju u Bejrutu i pogine mnogo ljudi koji nemaju nikakve veze s Hezbollahom“, rekao je.

JD Vance postao je lice mirovnog sporazuma za okončanje rata s Iranom, piše CNN te dodaje kako se potpredsjednik našao na udaru brojnih kritika, unatoč uvjeravanju da sporazum predstavlja veliku pobjedu. Vance ga je predstavio kao najbolju opciju koju zemlja ima za okončanje rata te je pritom umanjio implikacije za svoje osobne ambicije, inzistirajući da još ne razmišlja o predsjedničkoj kandidaturi 2028. godine. Naime, naveo je da je njegov angažman u pregovorima isključivo namijenjen postizanju prihvatljivog primirja između dviju zemalja.

Curt Mills, Vanceov saveznik, osvrnuo se na situaciju: "Postoji rizik da ako sporazum propadne, ako bude masovni neuspjeh, ako bude iznimno nepopularan, onda će Vance biti žrtveni jarac.“ I Trump je prije nekoliko dana kroz šalu govorio o neugodnoj poziciji u kojoj se Vance sada nalazi. "Ako sve bude u redu, ja ću uzeti zasluge. Ako ne bude u redu, krivim JD-a", kazao je.

Demokrati i neki republikanci oštro su kritizirali sporazum jer ukida ključne sankcije Iranu bez ikakvih konkretnih ustupaka po pitanju njegovih nuklearnih ambicija. No, neki Vanceovi saveznici inzistiraju da bi potpredsjednik ovako mogao ojačati svoje vanjskopolitičke reference uoči 2028., s obzirom na to da se nalazi u središnjoj ulozi u pokušaju izvlačenja SAD-a iz rata. "On je stabilna ruka na kormilu poruka i ovo je velika prilika da pokaže svoj doprinos u vanjskoj politici. Siguran sam da je taj rizik razmotrio, i to mi daje više povjerenja jer je odlučio da je rizik vrijedan“, rekao je za CNN jedan izvor blizak Bijeloj kući.