OSIGURAVANJE PRIMIRJA U UKRAJINI

Vojna suradnja dvije članice NATO-a: Poljska spremna primiti njemačke vojnike

"Dacian Fall" military exercise in Santimbru, Romania
Foto: ANDREEA CAMPEANU/REUTERS
1/3
VL
Autor
Matko Kreber/Hina
08.01.2026.
u 06:46

"Tijekom zajedničke vježbe prije nekoliko godina, njemački general zapovijedao je poljskom tenkovskom brigadom, dok je poljski general vodio njemačku brigadu", rekao je Sikorski

Varšava je otvorena za moguće raspoređivanje njemačkih trupa u Poljskoj u nastojanju da se osigura primirje u Ukrajini, prema izjavi poljskog ministra vanjskih poslova Radoslawa Sikorskog. "Njemački su vojnici godinama stacionirani u Poljskoj u sklopu raznih NATO misija", rekao je Sikorski, zaključujući da prisutnost trupa Bundeswehra na poljskom tlu ne bi bila novost. Sikorski je dao izjavu u srijedu nakon sastanka u Parizu sa svojim francuskim i njemačkim kolegama, Jean-Noëlom Barrotom i Johannom Wadephulom, održanog u sklopu dijaloškog foruma Weimarskog trokuta, regionalnog saveza koji od 1991. godine povezuje Poljsku, Francusku i Njemačku. Prema riječima ministra, vojna je suradnja između Poljske i Njemačke već uspostavljena.

"Tijekom zajedničke vježbe prije nekoliko godina, njemački general zapovijedao je poljskom tenkovskom brigadom, dok je poljski general vodio njemačku brigadu", rekao je Sikorski. Ministar vanjskih poslova također je zahvalio Njemačkoj na prošlogodišnjem raspoređivanju trupa koje su pomogle u osiguranju zračne luke na jugoistoku Poljske u blizini Rzeszowa, ključnog središta za vojnu i humanitarnu podršku Ukrajini.

U utorak je njemački kancelar Friedrich Merz prvi put spomenuo mogućnost sudjelovanja Bundeswehra u mirovnim operacijama - ne unutar Ukrajine, već na teritoriju NATO-a blizu granice. Sikorski je pojasnio da je nekoliko država, predvođenih Francuskom, već napravilo pripremne korake u Poljskoj, u slučaju da dođe do prekida vatre i uspostave mirovne misije u Ukrajini. Dodao je da će detaljno planiranje u konačnici voditi vojni stožeri uključenih zemalja. Njemačka je vlada izjavila da su se razgovori u Parizu usredotočili na razvoj snažnih sigurnosnih jamstava za Ukrajinu nakon prekida vatre i na doprinos Europe dugoročnoj sigurnosti.
rat u Ukrajini NATO Njemačka Poljska

