Stižu promjene za sve koji rade u Njemačkoj? Merz najavio ukidanje jedne dugogodišnje prakse

Njemački kancelar Friedrich Merz (CDU) žele ukinuti mogućnost telefonskog otvaranja bolovanja, kako bi smanjili visoke stope izostanaka s posla koje, prema njihovim riječima, opterećuju gospodarstvo i ugrožavaju konkurentnost zemlje. Na stranačkom kongresu CDU-a u Stuttgartu delegati su jednoglasno usvojili prijedlog, da se ukine praksa prema kojoj radnici mogu dobiti bolovanje do pet dana samo telefonskim pozivom liječniku, bez osobnog posjeta ordinaciji.

Prema podacima zdravstvenih osiguranja (npr. DAK-Gesundheit za 2025.), stopa bolovanja u Njemačkoj ostala je visoka na oko 5,4–5,7 posto, što znači prosječno 19,5 kalendarskih dana (ili oko 14,5–15 radnih dana) po zaposleniku godišnje. To je znatno više nego u drugim zemljama. Primjerice Britanci su 2024. imali samo 4,4 dana izostanka. Institut za gospodarstvo (IW) procjenjuje da bolovanja godišnje koštaju poslodavce 82 milijarde eura. Njemačka ima jedan od najizdašnijih sustava socijalne skrbi. Poslodavci plaćaju punu plaću do šest tjedana (do 41 dana u nekim slučajevima), nakon čega preuzimaju zdravstvena osiguranja. CDU ističe da stagnirajuće gospodarstvo, BDP je 2025. porastao samo 0,3 posto, više ne može podnijeti takve troškove. Merz je u siječnju izazvao polemiku rekavši da 'svi zajedno moramo postići višu razinu gospodarskog učinka', a ministrica zdravstva Nina Warken (CDU) najavila je reviziju pravila o telefonskom bolovanju, piše Telegraph.

Prijedlog je izazvao žestok otpor unutar vladajuće koalicije CDU/SPD i izvan nje. Socijaldemokrati (SPD) jasno kažu da će se boriti za očuvanje telefonskog bolovanja. Parlamentarni vođa SPD-a Dirk Wiese ističe da ono rasterećuje preopterećene ordinacije i sprječava širenje infekcija u čekaonicama. Glasnogovornik SPD-a za zdravstvo Christos Pantazis nazvao je to „rasterećenjem za prakse i zaštitom pacijenata“.

Čelnica Njemačke konfederacije sindikata (DGB) Yasmin Fahimi oštro je kritizirala Merza. "Vrlo je nepristojno stavljati zaposlenike pod opću sumnju, kao da su zabušanti i lijenčine", kaže. Zdravstveni stručnjaci su podijeljeni. Neke liječničke udruge tvrde da sustav može poticati zlouporabu, dok drugi (poput AOK i Hausärzteverband) ističu da nema dokaza za masovnu zlouporabu i da bi ukidanje samo dodatno opteretilo zdravstveni sustav.

Poslodavci se žale na troškove, a neki angažiraju privatne detektive za provjeru sumnjivih slučajeva. Agencije izvještavaju o porastu takvih narudžbi. Šef Allianza i čelnici velikih kompanija poput Mercedesa upozoravaju da Njemačka riskira ponovno postati „bolesnik Europe“ ako se trend ne preokrene. Prijedlog CDU-a još nije zakon, ali signalizira duboke napetosti u koaliciji i moguću buduću reformu socijalnog sustava usred ekonomske stagnacije. Sindikati i SPD već najavljuju žestok otpor, dok poslodavci podržavaju promjene.