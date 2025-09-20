'Vojna parada bila je tek jedna forma mitinga Vučićeve stranke'

U Beogradu je održana dugo najavljivana vojna parada Vojske Srbije pod nazivom "Snaga jedinstva", koja se odvila u sjeni višemjesečnih prosvjeda protiv vlasti Aleksandra Vučića. Na paradi je bilo oko 10 tisuća sudionika, prikazano je oko 2500 jedinica naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 zrakoplova i 20 plovila. Sve je iz prvog reda pratio srbijanski državni vrh na čelu s Aleksandrom Vučićem. Među počasnim gostima bio je i glumac Steven Seagal, koji ima i srpsko i rusko državljanstvo. Autobusima iz cijele Srbije dovezeni su Vučićevi pristaše kako bi činili kulisu na događaju. Režimski mediji, očekivano, iskazali su oduševljenje prikazanim.