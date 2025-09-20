Naši Portali
Srpska vojska pokazala naoružanje

'Vojna parada bila je tek jedna forma mitinga Vučićeve stranke'

Autor
Hrvoje Zovko
20.09.2025.
u 21:35

Studenti koji mjesecima prosvjeduju održali su skup podrške vojsci, ali su ih jake policijske snage cijelo vrijeme ometale

U Beogradu je održana dugo najavljivana vojna parada Vojske Srbije pod nazivom "Snaga jedinstva", koja se odvila u sjeni višemjesečnih prosvjeda protiv vlasti Aleksandra Vučića. Na paradi je bilo oko 10 tisuća sudionika, prikazano je oko 2500 jedinica naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 zrakoplova i 20 plovila. Sve je iz prvog reda pratio srbijanski državni vrh na čelu s Aleksandrom Vučićem. Među počasnim gostima bio je i glumac Steven Seagal, koji ima i srpsko i rusko državljanstvo. Autobusima iz cijele Srbije dovezeni su Vučićevi pristaše kako bi činili kulisu na događaju. Režimski mediji, očekivano, iskazali su oduševljenje prikazanim.

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
21:50 20.09.2025.

A kakva vam je to šarena zastava? Malo vuče na LGBT. To vam je Brnabićka sašila?

Avatar Sidewinder
Sidewinder
21:54 20.09.2025.

Steven Segal 😂

Avatar Krabat
Krabat
22:09 20.09.2025.

a su i traktori bili na paradi?

