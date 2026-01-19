Vlado Kolak je uspio. Neće se 7. veljače javiti u Remetinec jer mu je obustavljeno izdržavanje zatvorske kazne za optužbe iz 2003.

Da se "upornost" u izbjegavanju odlaska na izdržavanje kazne zatvora ponekad isplati, dokazao je Vlado Kolak (63), jedan iz plejade kontroverznih poduzetnika koji je još 25. travnja 2022. osuđen na četiri godine zatvora. No iako je ta presuda postala pravomoćna 13. svibnja 2024. te iako je lani u nekoliko navrata dobio poziv na izdržavanje kazne, te iako se po zadnjoj odluci suda u Remetincu morao pojaviti 7. veljače 2026. ništa od toga se nije dogodilo. I neće. Razlog? Vrhovni sud je 20. studenog 2025. ukinuo presudu Županijskog suda u Zadru iz svibnja 2024. te je tom sudu na ponovno odlučivanje vratio slučaj Kolak.

A kako je ukinuta pravomoćna presuda, nepravomoćna koju je donio Općinski sud u Novom Zagrebu još 2022. nema, kako je navedeno u obrazloženju suca izvršenja kazne zatvora, više svojstvo pravomoćnosti. Drugim riječima, kako nema pravomoćne presude, nema ni mogućnosti da se nastavi postupak izvršenja kazne zatvora. Pa će Kolak do daljnjeg ostati na slobodi. Barem dok Županijski sud u Zadru ponovo ne odluči u njegovom slučaju. A onda će vjerojatno ponovo početi tražiti odgode odlaska na izdržavanje kazne. S obzirom na to da je osuđen zbog djela koja su počinjena još 2003., vjerojatni Kolakov plan je da se cijela priča jednostavno dogura do - zastare.

Slučaj Kolak je i savršen primjer kako (ne)funkcionira hrvatsko pravosuđe jer je on više puta tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne te obnovu postupka i obustavu kazne. Ovo potonje tražio je čak dva puta od Vrhovnog suda. I oba puta je uspio. Prvi put u veljači 2024., a drugi put u studenom 2025. Dok je čekao da Vrhovni sud riješi njegove zahtjeve za obnovu postupka i izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, tražio je odgode odlaska na izdržavanje kazne, pravdajući to poslovnim i zdravstvenim razlozima. Tvrdio je da nije riješio svoje poslove te da ima problema sa zdravljem zbog kojih mora na operaciju. Sud mu je dao neko vrijeme da riješi poslove, no što se tiče zdravstvenih problema, sud je smatrao da oni nisu akutni. I da se mogu rješavati unutar zatvorskog sustava. No Kolak je i tome, uz "pomoć" Vrhovnog suda uspio doskočiti, pa se 7. veljače po sadašnjoj odluci, definitivno neće, pojaviti na vratima Remetinca.

Što se tiče razloga zbog koji je Kolak osuđen na četiri godine zatvora, teretio se da je raznim malverzacijama nekada uspješnu tvrtku "Prigorku", državu i vjerovnike oštetio za 370 milijuna kuna. Prema optužnici Kolak se teretio da je iskoristio činjenicu što je bio na čelu "Prigorke" kako bi između siječnja 2003. i druge polovice 2004. zlouporabama u gospodarskom poslovanju iz tvrtke izvukao preko 147 milijuna kuna vrijednu imovinu. Teretio se i da je za još 5,2 milijuna kuna oštetio i državu jer je utajio PDV i porez na dobit. Tijekom suđenja se branio da je Prigorku spašavao od propasti no sud mu nije povjerovao. Sud je tijekom postupka rekonstruirao i kako se novac izvlačio. Utvrđeno je da je Kolak iz temeljenog kapitala Prigorke prvo na svoje tvrtke, u kojima je direktorica bila njegova supruga, prenio nekretnine ukupno vrijedne 147,2 milijuna kuna. Zatim je prikazao da je Prigorka postala većinski vlasnik njegovih tvrtki, da bi potom u studenom 2003. kao direktor Prigorke na sebe prenio udjele svojih tvrtki, čime je osobno postao vlasnik Prigorke. Sve to, navedeno je u obrazloženju presude, ništa nije platio. Nadalje, utvrđeno je i da je lažirao račune kojima je iskazivao pretporez, čime si je umanjio obvezu plaćanja PDV-a i poreza na dobit.

Kolak se po medijima zbog svojih "poslova" povlači godinama, a poslovni uspon počeo je na za hrvatsku pretvorbu i privatizaciju tipičan način. Početkom 90-ih stvorio je značajno bogatstvo, sudjelovao je u osnivanju HDZ-a, dok mu je brat bio saborski zastupnik. U javnosti se tada špekuliralo da ima neslužbenu zaštitu Gojka Šuška. Sve to je iskoristio za kupovinu udjela u Prigorki, a novac izvučen iz tvrtke je, prema presudi prenio na svoje firme Phoenix Capitis i Termoblok. Na stranicama novinskih crnih kronika je završio 1995. kada je na zemljištu u Sesvetama ubio Vjekoslava Puđaka. Prigorka se s mještanima sporila oko tih zemljišta, a Puđak je tvrdio da Kolak koristi političko zaleđe kako bi ukrao tu zemlju.

Sudski postupak za to ubojstvo trajao je 12 godina, dva puta je proglašen krivim no presude su ukinute. Na trećem je suđenju oslobođen optužbi uz obrazloženje da se samo branio. Kada se ubojstvo dogodilo, Puđak je imao preko 70 godina, dok je Kolak imao oko 30. Kolak je tvrdio da ga je Puđak napao šipkom, te da se on od napada branio tako što je u njega ispalio hice iz pištolja pri čemu ga je ubio