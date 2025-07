Propast će mi hotel koji čeka 3000 turista, a problema će imati i Braniteljski portal

Vlado Kolak (62), jedan iz plejade kontroverznih poduzetnika bliskih HDZ-u, opet je uspio. U odgodi odlaska na odsluženje zatvorske kazne kojom je još 2022. osuđen na četiri godine zatvora zbog optužbi iz 2003. Presuda je postala pravomoćna 2023., a Kolak je nakon toga u više navrata tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne, a čak je uspio ishodovati i obustavu kazne nakon što je u veljači 2024. Vrhovni sud odlučio da je njegov zaljev za obnovom postupka osnovan. Što je značilo da je lani bila ukinuta pravomoćna presuda iz ožujka 2023. kojom je Županijski sud u Zadru potvrdio nepravomoćnu osuđujuću presudu koju je Kolaku izrekao Općinski sud u Novom Zagrebu u travnju 2022.

Spis je bio vraćen Županijskom sudu u Zadru na ponovno odlučivanje, a zadarski sud je po svemu sudeći odlučio isto. Pa se Kolak 25. lipnja 2025. trebao konačno javiti na izdržavanje kazne. No on je tražio odgodu, koja mu je odobrena i po sadašnjoj odluci zagrebačkog Županijskog suda, na vratima Remetinca Kolak se mora pojaviti 15. rujna. Ako ne smisli neki novi razlog za traženje odgode odlaska na izdržavanje kazne.

Ovaj put u zahtjevu za odgodom odlaska na odsluženje zatvorske kazne, Kolak je naveo da je direktor trgovačkog društva Hotel Phoenix, kojeg od 2. studenog 2015. zastupa pojedinačno i samostalno. Naveo je i da društvo ima 15 zaposlenika, da se bavi hotelijerskom djelatnošću, da konstantno i dobro posluje.

- Imamo ugovoren boravak za 90 grupa turista koji posjećuju Zagreb tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2025. Za boravak ukupno 3000 turista potrebno je organizirati sredstva, opremu i radnu snagu.... Svi ti poslovi su u tijeku, ja ih provodim i objektivno nije moguće da ih preuzme neka druga osoba bez značajnih organizacijskih problema i financijskih gubitaka. Osim toga predsjednik sam udruge hrvatskih branitelja - Braniteljski portal i glavni urednik Braniteljskog portala pa mi za primopredaju tih dužnosti treba vrijeme. Stoga molim odgodu od tri mjeseca kako bi regulirao poslovne obveze jer će u protivnom nastati nenadoknadiva šteta Hotelu Phoenix, obnova hotela ne bi bila dovršena, a i bilo bi dovedeno u pitanje financiranje Braniteljskog portala- naveo je Kolak u zahtjevu za odgodom izvršenja kazne zatvora.

Zahtjevu je priložio i dokumente kojim potvrđuje svoje navode, pa mu je sud nakon provjere, zahtjev za odgodom izvršenja kazne prihvatio i odgodio odlazak u Remetinec do 15. rujna. Što se tiče razloga zbog koji je Kolak osuđen na četiri godine zatvora, teretio se da je raznim malverzacijama nekada uspješnu tvrtku "Prigorku", državu i vjerovnike oštetio za 370 milijuna kuna, a u taj iznos su uračunate i kamate.

Prema optužnici Kolak se teretio da je iskoristio činjenicu što je bio na čelu "Prigorke" kako bi između siječnja 2003. i druge polovice 2004. zlouporabama u gospodarskom poslovanju iz tvrtke izvukao preko 147 milijuna kuna vrijednu imovinu. Teretio se i da je za još 5,2 milijuna kuna oštetio i državu jer je utajio PDV i porez na dobit. Tijekom suđenja se branio da je Prigorku spašavao od propasti no sud mu nije povjerovao. Sud je tijekom postupka rekonstruirao i kako se novac izvlačio. Utvrđeno je da je Kolak iz temeljenog kapitala Prigorke prvo na svoje tvrtke, u kojima je direktorica bila njegova supruga, prenio nekretnine ukupno vrijedne 147,2 milijuna kuna. Zatim je prikazao da je Prigorka postala većinski vlasnik njegovih tvrtki, da bi potom u studenom 2003. kao direktor Prigorke na sebe prenio udjele svojih tvrtki, čime je osobno postao vlasnik Prigorke. Sve to, navedeno je u obrazloženju presude, ništa nije platio. Nadalje, utvrđeno je i da je lažirao račune kojima je iskazivao pretporez, čime si je umanjio obvezu plaćanja PDV-a i poreza na dobit.

Kolak se po medijima zbog svojih "poslova" povlači godinama, a poslovni uspon počeo je na za hrvatsku pretvorbu i privatizaciju tipičan način. Početkom 90-ih stvorio je značajno bogatstvo, sudjelovao je u osnivanju HDZ-a, dok mu je brat bio saborski zastupnik. U javnosti se tada špekuliralo da ima neslužbenu zaštitu Gojka Šuška. Sve to je iskoristio za kupovinu udjela u Prigorki, a novac izvučen iz tvrtke je, prema presudi prenio na svoje firme Phoenix Capitis i Termoblok. Na stranicama novinskih crnih kronika je završio 1995. kada je na zemljištu u Sesvetama ubio Vjekoslava Puđaka.

Prigorka se s mještanima sporila oko tih zemljišta, a Puđak je tvrdio da Kolak koristi političko zaleđe kako bi ukrao tu zemlju. Sudski postupak za to ubojstvo trajao je 12 godina, dva puta je proglašen krivim no presude su ukinute. Na trećem je suđenju oslobođen optužbi uz obrazloženje da se samo branio. Kada se ubojstvo dogodilo, Puđak je imao preko 70 godina, dok je Kolak imao oko 30. Kolak je tvrdio da ga je Puđak napao šipkom, te da se on od napada branio tako što je u njega ispalio hice iz pištolja pri čemu ga je ubio.