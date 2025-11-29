Naši Portali
RASVJETLJUJU SE OKOLNOSTI

Vlada o ozlijeđenoj časnoj sestri: Poduzete su sve žurne mjere i radnje

Zagreb: Građevinski radovi na KBC Sestre milosrdnice
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
29.11.2025.
u 14:43

Ministarstvo obrazovanja izvijestilo je da je u pripravnost stavljen tim za psihološke krizne intervencije kako bi, ako škola zatraži, mogli u najkraćem mogućem vremenu izaći na teren

Vlada je izvijestila u subotu, vezano za jučer ozlijeđenu časnu sestru, učiteljicu u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, da su policijski službenici i zdravstveni djelatnici poduzeli su sve žurne mjere, a situaciju prati i resorno ministarstvo koje je u pripravnost stavilo tim za psihološke krizne intervencije. "Vezano uz jučer ozlijeđenu časnu sestru, učiteljicu u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, policijski službenici i zdravstveni djelatnici poduzeli su sve žurne mjere i radnje. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti", izvijestila je Vlada na X-u.

Ministarstvo obrazovanja izvijestilo je da je u pripravnost stavljen tim za psihološke krizne intervencije kako bi, ako škola zatraži, mogli u najkraćem mogućem vremenu izaći na teren. Kažu da su kontaktirali ravnatelja škole i ponudili sve što škola smatra da je potrebno. Ministarstvo će, dodali su, i dalje pratiti situaciju i biti u stalnom kontaktu s ravnateljem škole.

Zagrebačka policija u petak je oko 14,45 sati zaprimila dojavu Kliničke bolnice Sestre milosrdnice da imaju zaprimljenu žensku osobu ozlijeđenu oštrim predmetom u području abdomena. Prema informacijama danas zaprimljenim od liječnika, žena je lakše ozlijeđena, kažu u policiji. U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena, kažu u policiji.

Zagreb: Građevinski radovi na KBC Sestre milosrdnice
Avatar argus1000
argus1000
15:20 29.11.2025.

Zaglušujuća tišina svih Baba, Cevke i ostalih dušebrižnica kad se dogodi napad na život neke žene, ne samo od nas, nego i šire. Očito ovo nije žena, po njihovim mjerilima.

SI
Sivooki
15:21 29.11.2025.

Pa podijelite s nama svoja saznanja...

Avatar Idler 3
Idler 3
15:16 29.11.2025.

Hm, hm...a kaj ak je napadač neki ljevičar, ateist i antifa srdit kaj mu sinek ni dobil odlicnu ocjenu iz vjeronauka ?

Kupnja