UTVRĐUJU SE OKOLNOSTI

Policija o izbodenoj časnoj sestri: Ima lakše ozljede, u tijeku intenzivno krim istraživanje

29.11.2025.
u 11:05

U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena.

Policija je jučer u 14:45 sati zaprimila dojavu Kliničke bolnice Sestre milosrdnice da imaju zaprimljenu žensku osobu ozlijeđenu oštrim predmetom u području abdomena. Policijski službenici odmah su poduzeli sve žurne mjere i radnje. Prema informacijama danas zaprimljenim od liječnika, žena je lakše ozlijeđena, javlja zagrebačka policija.

U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena. U bolnici su jučer potvrdili da su zaprimili ozlijeđenu časnu sestru.

"Časna sestra zaprimljena je u bolnicu oko 15 sati, s ozljedom nanesenom oštrim predmetom u predjelu trbušne stijenke. Pacijentica nije u životnoj opasnosti te je u tijeku daljnja medicinska obrada i zbrinjavanje", istaknuli su jučer iz KBC-a. Dodali su i da je ozlijeđena pacijentica u KBC "Sestre milosrdnice" došla sama, u pratnji poznate osobe, a medicinsko osoblje KBC-a nazvalo je policiju zbog karaktera ozljede. Mediji neslužbeno navode da se sve dogodilo izvan samostana, a da se časna sestra potom vratila u svoj samostan odakle su zvali bolnicu.

Ključne riječi
KBC Sestre milodrdnice časna sestra

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
11:15 29.11.2025.

Da je napadac bio branitelj, krscan li da je bio vidjen na koncertu MPT onda bi se sve znalo. I njegovi kumovi i malodobna djeca i sa kim je popio pice i u koju crkvu je isao.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
11:23 29.11.2025.

Pa to sve znači nije tako dramatično.Časna sestra ima "lakše ozljede" da ne kažemo ogrebotine. Flaster samo na malu ranu i dobro je. Ona se "vratila u samostan" znači nije u strahu za život pobjegla nego se vratila kao daa je nešto zaboravila. Nije došla hitnom u bolnicu nego sama prošetala. Ovaj način manipulativnog izvještavanja je strašan. Zamislimo samo kakav bi dramatičan izvještaj bio da je napadač bio netko tko nije pod direktnom zaštitom ljevičara. Sjetimo se samo uzbune i hajke nakon nekog grafita protiv nekoga ljevičara. Samo usporedno.

OS
Ostrež
11:11 29.11.2025.

Zakaj se jučer nije moglo komentirat o možemovki pedofilki iz Osiječkog vrtića?

