Policija o izbodenoj časnoj sestri: Ima lakše ozljede, u tijeku intenzivno krim istraživanje

Policija je jučer u 14:45 sati zaprimila dojavu Kliničke bolnice Sestre milosrdnice da imaju zaprimljenu žensku osobu ozlijeđenu oštrim predmetom u području abdomena. Policijski službenici odmah su poduzeli sve žurne mjere i radnje. Prema informacijama danas zaprimljenim od liječnika, žena je lakše ozlijeđena, javlja zagrebačka policija.

U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice, odnosno rasvijetlile okolnosti pod kojima je žena ozlijeđena. U bolnici su jučer potvrdili da su zaprimili ozlijeđenu časnu sestru.

"Časna sestra zaprimljena je u bolnicu oko 15 sati, s ozljedom nanesenom oštrim predmetom u predjelu trbušne stijenke. Pacijentica nije u životnoj opasnosti te je u tijeku daljnja medicinska obrada i zbrinjavanje", istaknuli su jučer iz KBC-a. Dodali su i da je ozlijeđena pacijentica u KBC "Sestre milosrdnice" došla sama, u pratnji poznate osobe, a medicinsko osoblje KBC-a nazvalo je policiju zbog karaktera ozljede. Mediji neslužbeno navode da se sve dogodilo izvan samostana, a da se časna sestra potom vratila u svoj samostan odakle su zvali bolnicu.