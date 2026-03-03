FOTO Usred škola i fakulteta: Šprice, bolnički otpad i potpuni mrak u

Predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta uputio je priopćenje s fotografijama u kojem ističe da godinama sluša obećanja o uređenju Kapetanskog, a da danas slika najbolje govori u kakvom se stanju nalazi prostor okružen osnovnom školom, nekoliko srednjih škola i fakultetom. - Stvarnost su igralište bez golova i bez koševa, raspadnuti asfalt pun pukotina, bez rasvjete, bez kamera, bez nadzora, bez ijednog dječjeg sadržaja, a šprice, igle i infektivni bolnički otpad kao “inventar” ovog prostora. Kapetanski je danas leglo narkomana i prostor prepušten delikvenciji. Umjesto djece, tamo su ovisnost i strah.



Koliko još godina treba proći? Koliko još obećanja treba čuti? Koliko još šprica treba pronaći da bi se reagiralo? Od gradonačelnika Šime Erlića i Grada Zadra tražimo da po hitnoj proceduri uputi nadležne službe na temeljito čišćenje i sanaciju prostora, postavljanje rasvjete i videonadzora, uređenje igrališta (golovi, koševi, nova podloga), dječje sprave i sadržaje, redoviti komunalni nadzor. Kapetanski mora ponovno postati prostor djece, sporta i zajedništva, a ne simbol nebrige! - istakao je Daniel Radeta predsjednik kluba vijećnika SDP Zadar.

