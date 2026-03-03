Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZADARSKI SDP POSLAO PRIOPĆENJE

FOTO Usred škola i fakulteta: Šprice, bolnički otpad i potpuni mrak u

Foto: Zadarski SDP
1/5
Autor
Frane Šarić
03.03.2026.
u 14:31

Kapetanski je danas leglo narkomana i prostor prepušten delikvenciji. Umjesto djece, tamo su ovisnost i strah

Predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta uputio je priopćenje s fotografijama u kojem ističe da godinama sluša obećanja o uređenju Kapetanskog, a da danas slika najbolje govori u kakvom se stanju nalazi prostor okružen osnovnom školom, nekoliko srednjih škola i fakultetom. - Stvarnost su igralište bez golova i bez koševa, raspadnuti asfalt pun pukotina, bez rasvjete, bez kamera, bez nadzora, bez ijednog dječjeg sadržaja, a šprice, igle i infektivni bolnički otpad kao “inventar” ovog prostora. Kapetanski je danas leglo narkomana i prostor prepušten delikvenciji. Umjesto djece, tamo su ovisnost i strah. 

Koliko još godina treba proći? Koliko još obećanja treba čuti? Koliko još šprica treba pronaći da bi se reagiralo? Od gradonačelnika Šime Erlića i Grada Zadra tražimo da po hitnoj proceduri uputi nadležne službe na temeljito čišćenje i sanaciju prostora, postavljanje rasvjete i videonadzora, uređenje igrališta (golovi, koševi, nova podloga), dječje sprave i sadržaje, redoviti komunalni nadzor. Kapetanski mora ponovno postati prostor djece, sporta i zajedništva, a ne simbol nebrige! - istakao je Daniel Radeta predsjednik kluba vijećnika SDP Zadar.

FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
1/15
Ključne riječi
Zadar SDP

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!